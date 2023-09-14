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British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России

Ведомости

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) завершил сделку по продаже российских и белорусских активов консорциуму, который возглавил менеджмент «БАТ Россия», следует из пресс-релиза компании.

«Мы завершили продажу наших российских и белорусских предприятий. Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений», – говорится в сообщении.

О продаже бизнеса консорциуму во главе с управленцами «БАТ Россия» табачный концерн объявил 7 сентября. После завершения сделки предприятия в России и Белоруссии будут работать под названием ITMS Group. Стоимость сделки компания не раскрывала.

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В марте 2022 г. British American Tobacco объявила об уходе с российского рынка. Свое решение компания объяснила тем, что ее бизнес в России «больше не является устойчивым в нынешних условиях». В июле того же года BAT сообщила о потере по итогам шести месяцев около 957 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд).

Представительство в России табачный концерн открыл в 1991 г. На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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