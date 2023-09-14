British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России

В марте 2022 г. British American Tobacco объявила об уходе с российского рынка. Свое решение компания объяснила тем, что ее бизнес в России «больше не является устойчивым в нынешних условиях». В июле того же года BAT сообщила о потере по итогам шести месяцев около 957 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд).