ФАС предупредила компании в Москве о недопущении роста цен на топливо

21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключения для экспорта в постановлении сделаны для поставок в страны ЕАЭС. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, власти пошли на такой шаг, поскольку словесные интервенции, которые использовались для регулирования топливного рынка ранее, перестали действовать, а также из-за резонанса вокруг этой темы. Такая мера, как отмечалось, будет иметь краткосрочный эффект, но не поможет решить проблему в долгосрочной перспективе.