ФАС предупредила компании в Москве о недопущении роста цен на топливо
ФАС направила крупнейшим нефтяным компаниям Москвы предупреждения о недопущении необоснованного повышения цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«Столичное антимонопольное ведомство направило в адрес крупнейших нефтяных компаний, осуществляющих розничную продажу моторного топлива, предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое топливо», – сказано в сообщении.
В случае необоснованного повышения в отношении компаний будут приняты меры антимонопольного реагирования, предупредили в ФАС.
Там отметили, что принятые правительством меры «позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения». В связи с этим потребители могут быть обеспечены необходимым объемом топлива, а цены в оптовом и розничном сегментах – снижены.
Дестабилизация ситуации на рынке моторного топлива началась на фоне резкого роста цен в оптовом звене. Котировки обновили исторический максимум в конце июля, а в августе продолжили рост после небольшого отката. На этом фоне стоимость нефтепродуктов в рознице также начала расти. По данным Росстата, за январь – август бензин всех марок подорожал на 7,4% при официальной инфляции в 3,7%.
21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключения для экспорта в постановлении сделаны для поставок в страны ЕАЭС. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, власти пошли на такой шаг, поскольку словесные интервенции, которые использовались для регулирования топливного рынка ранее, перестали действовать, а также из-за резонанса вокруг этой темы. Такая мера, как отмечалось, будет иметь краткосрочный эффект, но не поможет решить проблему в долгосрочной перспективе.
6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял вице-премьер Александр Новак.