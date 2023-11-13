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Бизнес

ФАС предупредила компании в Москве о недопущении роста цен на топливо

Ведомости

ФАС направила крупнейшим нефтяным компаниям Москвы предупреждения о недопущении необоснованного повышения цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Столичное антимонопольное ведомство направило в адрес крупнейших нефтяных компаний, осуществляющих розничную продажу моторного топлива, предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое топливо», – сказано в сообщении. 

В случае необоснованного повышения в отношении компаний будут приняты меры антимонопольного реагирования, предупредили в ФАС. 

Там отметили, что принятые правительством меры «позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения». В связи с этим потребители могут быть обеспечены необходимым объемом топлива, а цены в оптовом и розничном сегментах – снижены. 

Дестабилизация ситуации на рынке моторного топлива началась на фоне резкого роста цен в оптовом звене. Котировки обновили исторический максимум в конце июля, а в августе продолжили рост после небольшого отката. На этом фоне стоимость нефтепродуктов в рознице также начала расти. По данным Росстата, за январь – август бензин всех марок подорожал на 7,4% при официальной инфляции в 3,7%.

21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключения для экспорта в постановлении сделаны для поставок в страны ЕАЭС. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, власти пошли на такой шаг, поскольку словесные интервенции, которые использовались для регулирования топливного рынка ранее, перестали действовать, а также из-за резонанса вокруг этой темы. Такая мера, как отмечалось, будет иметь краткосрочный эффект, но не поможет решить проблему в долгосрочной перспективе. 

6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял вице-премьер Александр Новак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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