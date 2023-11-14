Глава Минстроя пообещал Путину рекордный ввод жилья в этом году
В России по итогам этого года будут введены рекордные 104 млн кв. м жилья, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«До конца года мы опять рекордные показатели дадим, Владимир Владимирович <...> У нас 49,7 [млн кв. м] сегодня уже ИЖС введено и уже 33,9 – многоквартирного [жилья]. Многоквартирка – до 50 дойдем. Где-то 104–105. 104, думаю, до конца года сделаем», – рассказал он.
Во время встречи Путин отметил, что в 2023 г. жилищные условия улучшили 3,2 млн семей, причем около 104 400 человек были расселены из аварийного жилья. Уже введено 83,6 млн кв. м жилья. Комментируя эти данные, Файзуллин в свою очередь обратил внимание на то, что 90% улучшивших свои жилищные условия россиян сделали это по ипотеке.
«То есть в нынешний период, конечно, ипотечная программа – это именно тот механизм, который позволяет жилье строить, продавать, формировать все условия для того, чтобы развиваться», – сказал он.
С 2019 г. в России из аварийного жилья было переселено 576 000 семей, программу выполнили уже 14 регионов страны, еще 36 завершат ее в этом году, добавил Файзуллин.
На встрече президент с министром обсудили и восстановление новых регионов. По данным главы Минстроя, к концу года будут восстановлены 8400 объектов, из них 4608 – это многоквартирные дома и объекты социально-культурной сферы.
За весь 2022 г. в России было введено 102,7 млн кв. м жилья, сообщал Росстат, что на 11% превышает показатели 2021 г. Это рекордный показатель с 1991 г. При этом на ИЖС пришлось 57,2 млн кв. м – на 16,5% больше, чем в 2021 г., а на многоквартирное жилье – 45,5 млн кв. м (+0,7%). Темпы роста ввода жилья несколько замедлились по сравнению с результатами 2021 г. (92,6 млн кв. м, +12,6% год к году), но оказались выше 2020 г. (82,2 млн кв. м, +0,2%) и докризисного 2019 г. (82 млн кв. м, +8,4%).
По данным за первое полугодие, в России было введено новых проектов многоквартирного жилья объемом 21,4 млн кв. м, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщали ранее в Минстрое.