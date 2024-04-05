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Boeing выплатил Alaska Airlines $160 млн после январской экстренной посадки

Ведомости

Компания Boeing выплатила авиакомпании Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации после экстренной посадки самолета модели 737 MAX в январе. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление авиакомпании.

Средства пойдут на покрытие упущенной прибыли за первые три месяца 2024 г., в Alaska Airlines ожидают дальнейших выплат в ближайшие месяцы.

6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), лишился выходной двери при взлете. Впоследствии стало известно, что на нескольких 737 MAX детали не были закреплены должным образом. После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило эксплуатацию 737 MAX.

После этого произошли ряд похожих инцидентов с самолетами Boeing. 16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. Представитель United Airlines сообщил изданию, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. 

29 марта издание Daily Mail писало, что Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines был вынужден приземлиться в международном аэропорту Денвера из-за проблемы с одним из двигателей. По информации издания, на его борту находились 273 пассажира и 12 членов экипажа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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