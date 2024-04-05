Boeing выплатил Alaska Airlines $160 млн после январской экстренной посадки

После этого произошли ряд похожих инцидентов с самолетами Boeing. 16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. Представитель United Airlines сообщил изданию, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.