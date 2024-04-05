Boeing выплатил Alaska Airlines $160 млн после январской экстренной посадки
Компания Boeing выплатила авиакомпании Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации после экстренной посадки самолета модели 737 MAX в январе. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление авиакомпании.
Средства пойдут на покрытие упущенной прибыли за первые три месяца 2024 г., в Alaska Airlines ожидают дальнейших выплат в ближайшие месяцы.
6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), лишился выходной двери при взлете. Впоследствии стало известно, что на нескольких 737 MAX детали не были закреплены должным образом. После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило эксплуатацию 737 MAX.
После этого произошли ряд похожих инцидентов с самолетами Boeing. 16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. Представитель United Airlines сообщил изданию, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
29 марта издание Daily Mail писало, что Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines был вынужден приземлиться в международном аэропорту Денвера из-за проблемы с одним из двигателей. По информации издания, на его борту находились 273 пассажира и 12 членов экипажа.