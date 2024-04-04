Reuters: производство Boeing 737 MAX резко упало после проверок властей США
Производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Сейчас Boeing в связи с ограничениями FAA может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно, пишет агентство. При этом, по данным источников, месячный объем производства Boeing даже меньше – к концу марта он сократился до однозначных чисел.
В компании агентству сообщили о сокращении конвейерной сборки самолетов, в результате происходит замедление общего производства и, в свою очередь, поставок.
С начала года произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, в результате семь пассажиров и одна стюардесса получили незначительные травмы. После этого FAA приостановило эксплуатацию 737 MAX.
16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. Представитель United Airlines сообщил изданию, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. 24 марта FAA провело расследование по факту происшествия. Регулятор заявил, что рассматривает возможность введения временных ограничений в отношении United Airlines
В конце марта Boeing сообщила, что ее генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. Вместе с тем председатель независимого совета директоров компании Ларри Келлнер объявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на ежегодном собрании, а новым председателем назначен Стив Молленкопф. В отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.