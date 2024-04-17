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Фармкомпания «КРКА» стала фигурантом дела ФАС из-за завышенных цен на лекарства

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении фармацевтической компании «КРКА-рус» в связи с монопольно высокими ценами на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ФАС поступили жалобы на увеличение стоимости лекарственного препарата «Ко-Дальнева» (МНН «амлодипин+индапамид+периндоприл») в 2023 г. Врачи назначают это лекарство при повышенном артериальном давлении. По данным ФАС, препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Ведомство установило, что ООО «КРКА-рус» было единственным продавцом препарата с 2022 по 2023 г.

«Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высоких цен на лекарственный препарат "Ко-Дальнева"», – говорится в сообщении.

Изучив ситуацию, сотрудники антимонопольной службы выявили признаки нарушений фармкомпанией Закона о защите конкуренции. В отношении фирмы возбуждено антимонопольное дело, ООО «КРКА-рус» грозит штраф.

В марте «Ведомости» сообщали, что средняя стоимость фармацевтических субстанций (действующее вещество, из которого изготавливают лекарственные препараты) в 2023 г. составила $116 за 1 кг. Об этом говорилось в отчете аналитической компании DSM Group. Показатель вырос год к году на 26%: в 2022 г. средняя цена была на уровне $92 за 1 кг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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