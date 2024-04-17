Фармкомпания «КРКА» стала фигурантом дела ФАС из-за завышенных цен на лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении фармацевтической компании «КРКА-рус» в связи с монопольно высокими ценами на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ФАС поступили жалобы на увеличение стоимости лекарственного препарата «Ко-Дальнева» (МНН «амлодипин+индапамид+периндоприл») в 2023 г. Врачи назначают это лекарство при повышенном артериальном давлении. По данным ФАС, препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.
Ведомство установило, что ООО «КРКА-рус» было единственным продавцом препарата с 2022 по 2023 г.
«Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высоких цен на лекарственный препарат "Ко-Дальнева"», – говорится в сообщении.
Изучив ситуацию, сотрудники антимонопольной службы выявили признаки нарушений фармкомпанией Закона о защите конкуренции. В отношении фирмы возбуждено антимонопольное дело, ООО «КРКА-рус» грозит штраф.
В марте «Ведомости» сообщали, что средняя стоимость фармацевтических субстанций (действующее вещество, из которого изготавливают лекарственные препараты) в 2023 г. составила $116 за 1 кг. Об этом говорилось в отчете аналитической компании DSM Group. Показатель вырос год к году на 26%: в 2022 г. средняя цена была на уровне $92 за 1 кг.