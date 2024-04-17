Фармкомпания «КРКА» стала фигурантом дела ФАС из-за завышенных цен на лекарства

В марте «Ведомости» сообщали, что средняя стоимость фармацевтических субстанций (действующее вещество, из которого изготавливают лекарственные препараты) в 2023 г. составила $116 за 1 кг. Об этом говорилось в отчете аналитической компании DSM Group. Показатель вырос год к году на 26%: в 2022 г. средняя цена была на уровне $92 за 1 кг.