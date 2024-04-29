Акционеры Globaltrans одобрили решение не выплачивать дивиденды

Выручка Globaltrans по итогам 2023 г. достигла 104,7 млрд руб. – на 11% выше год к году, сообщалось на сайте компании. Свободный денежный поток компании за год увеличился на 74,3% и составил 25,8 млрд руб. Годовая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 55% до 38,6 млрд руб. После раскрытия финансовых результатов компании за 2023 г. котировки глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans обрушились на 5%.