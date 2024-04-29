Акционеры Globaltrans одобрили решение не выплачивать дивиденды
Транспортный оператор Globaltrans Investment Plc принял решение не выплачивать дивиденды за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 г., сообщила компания на своем сайте по итогам годового собрания акционеров.
Globaltrans в Абу-Даби провел общее собрание акционеров 29 апреля.
«Решение не выплачивать окончательные дивиденды за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 г., в соответствии с рекомендацией совета директоров было одобрено», – говорится в сообщении.
В середине марта Globaltrans завершил редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби. По итогам перерегистрации акции компании решено лишить бумажных сертификатов. В соответствии с рыночными правилами Абу-Даби бумаги будут храниться в электронном виде.
Выручка Globaltrans по итогам 2023 г. достигла 104,7 млрд руб. – на 11% выше год к году, сообщалось на сайте компании. Свободный денежный поток компании за год увеличился на 74,3% и составил 25,8 млрд руб. Годовая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 55% до 38,6 млрд руб. После раскрытия финансовых результатов компании за 2023 г. котировки глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans обрушились на 5%.