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Акционеры Globaltrans одобрили решение не выплачивать дивиденды

Ведомости

Транспортный оператор Globaltrans Investment Plc принял решение не выплачивать  дивиденды за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 г., сообщила компания на своем сайте по итогам годового собрания акционеров.

Globaltrans в Абу-Даби провел общее собрание акционеров 29 апреля. 

«Решение не выплачивать окончательные дивиденды за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 г., в соответствии с рекомендацией совета директоров было одобрено», – говорится в сообщении. 

В середине марта Globaltrans завершил редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби. По итогам перерегистрации акции компании решено лишить бумажных сертификатов. В соответствии с рыночными правилами Абу-Даби бумаги будут храниться в электронном виде.

Выручка Globaltrans по итогам 2023 г. достигла 104,7 млрд руб. – на 11% выше год к году, сообщалось на сайте компании. Свободный денежный поток компании за год увеличился на 74,3% и составил 25,8 млрд руб. Годовая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 55% до 38,6 млрд руб. После раскрытия финансовых результатов компании за 2023 г. котировки глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans обрушились на 5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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