Расписки Globaltrans подешевели на 5% после раскрытия отчета по МСФО

К 11:58 мск цена ГДР Globaltrans скорректировалась до 763,9 руб. По сравнению с закрытием основной торговой сессии 5 апреля она снизилась на 2,8%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,5% и составил 3412,7 пункта, транспортный индекс вырос на 0,7% до 2026,1 п. С начала года котировки компании увеличились на 19,9%, бенчмарки – на 10,1 и 13,7% соответственно.