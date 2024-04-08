Расписки Globaltrans подешевели на 5% после раскрытия отчета по МСФО
Котировки глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans обрушились на 5% после раскрытия финансовых результатов компании за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Максимально на торгах стоимость бумаг снижалась до 750 руб.
К 11:58 мск цена ГДР Globaltrans скорректировалась до 763,9 руб. По сравнению с закрытием основной торговой сессии 5 апреля она снизилась на 2,8%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,5% и составил 3412,7 пункта, транспортный индекс вырос на 0,7% до 2026,1 п. С начала года котировки компании увеличились на 19,9%, бенчмарки – на 10,1 и 13,7% соответственно.
Выручка Globaltrans по итогам 2023 г. достигла 104,7 млрд руб. – на 11% выше год к году, сообщается на сайте компании. Свободный денежный поток компании за год увеличился на 74,3% и составил 25,8 млрд руб. Годовая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 55% до 38,6 млрд руб.
Скорректированная EBITDA по сравнению с 2022 г. выросла на 6% и составила 52,3 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA за год не изменилась и осталась на уровне 60%. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 0,5х.
Globaltrans удалось сохранить рентабельность по скорректированной EBITDA на стабильном уровне, несмотря на давление инфляции, приводится в сообщении компании комментарий ее генерального директора Валерия Шпакова. Он объяснил, что из-за роста цен на новые вагоны в 2023 г. компания существенно сократила расширение парка. Это позволит Globaltrans сделать оппортунистические инвестиции, когда придет время, отметил глава компании.
В середине марта Globaltrans завершил редомицилляцию с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби. По итогам перерегистрации акции компании решено лишить бумажных сертификатов. В соответствии с рыночными правилами Абу-Даби бумаги будут храниться в электронном виде.