/ Инвестиции

Расписки Globaltrans подешевели на 5% после раскрытия отчета по МСФО

Ведомости

Котировки глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans обрушились на 5% после раскрытия финансовых результатов компании за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Максимально на торгах стоимость бумаг снижалась до 750 руб.

К 11:58 мск цена ГДР Globaltrans скорректировалась до 763,9 руб. По сравнению с закрытием основной торговой сессии 5 апреля она снизилась на 2,8%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,5% и составил 3412,7 пункта, транспортный индекс вырос на 0,7% до 2026,1 п. С начала года котировки компании увеличились на 19,9%, бенчмарки – на 10,1 и 13,7% соответственно.

Выручка Globaltrans по итогам 2023 г. достигла 104,7 млрд руб. – на 11% выше год к году, сообщается на сайте компании. Свободный денежный поток компании за год увеличился на 74,3% и составил 25,8 млрд руб. Годовая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 55% до 38,6 млрд руб. 

Скорректированная EBITDA по сравнению с 2022 г. выросла на 6% и составила 52,3 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA за год не изменилась и осталась на уровне 60%. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 0,5х.

Globaltrans удалось сохранить рентабельность по скорректированной EBITDA на стабильном уровне, несмотря на давление инфляции, приводится в сообщении компании комментарий ее генерального директора Валерия Шпакова. Он объяснил, что из-за роста цен на новые вагоны в 2023 г. компания существенно сократила расширение парка. Это позволит Globaltrans сделать оппортунистические инвестиции, когда придет время, отметил глава компании.

В середине марта Globaltrans завершил редомицилляцию с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби. По итогам перерегистрации акции компании решено лишить бумажных сертификатов. В соответствии с рыночными правилами Абу-Даби бумаги будут храниться в электронном виде.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных