Japan Tobacco продолжит бизнес в России из-за инвесторов

В апреле 2022 г. в табачной компании заявляли, что рассматривают разные варианты развития своего бизнеса в России, в том числе передачу права собственности. Летом 2023 г. Japan Tobacco была включена в украинский перечень «спонсоров войны» в связи с продолжением работы в РФ.