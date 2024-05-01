Japan Tobacco продолжит бизнес в России из-за инвесторов
Крупная табачная компания Japan Tobacco остается в России для удовлетворения инвесторов, сообщил главный исполнительный директор компании Масамичи Терабатаке, пишет Financial Times (FT).
Терабатаке пояснил, что в случае выхода компании из российского бизнеса инвесторы могут столкнуться с риском потерь, а у компании в свою очередь появляются риски судебных разбирательств с акционерами.
На долю России приходится порядка 20% общей прибыли компании. При этом вся инвестиционная и маркетинговая деятельность в стране была приостановлена после начала боевых действий на Украине, уточнил Терабатаке.
В апреле 2022 г. в табачной компании заявляли, что рассматривают разные варианты развития своего бизнеса в России, в том числе передачу права собственности. Летом 2023 г. Japan Tobacco была включена в украинский перечень «спонсоров войны» в связи с продолжением работы в РФ.
В середине апреля стало известно о продаже российских активов группы Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе. Согласно данным из ЕГРЮЛ, группа продала свои активы фирме «Торговые галереи». «Ведомости» в начале марта писали, что группа Ceetrus рассматривает возможность продажи своих активов в России.