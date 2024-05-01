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Japan Tobacco продолжит бизнес в России из-за инвесторов

Ведомости

Крупная табачная компания Japan Tobacco остается в России для удовлетворения инвесторов, сообщил главный исполнительный директор компании Масамичи Терабатаке, пишет Financial Times (FT).

Терабатаке пояснил, что в случае выхода компании из российского бизнеса инвесторы могут столкнуться с риском потерь, а у компании в свою очередь появляются риски судебных разбирательств с акционерами.

На долю России приходится порядка 20% общей прибыли компании. При этом вся инвестиционная и маркетинговая деятельность в стране была приостановлена после начала боевых действий на Украине, уточнил Терабатаке.

В апреле 2022 г. в табачной компании заявляли, что рассматривают разные варианты развития своего бизнеса в России, в том числе передачу права собственности. Летом 2023 г. Japan Tobacco была включена в украинский перечень «спонсоров войны» в связи с продолжением работы в РФ.

В середине апреля стало известно о продаже российских активов группы Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе. Согласно данным из ЕГРЮЛ, группа продала свои активы фирме «Торговые галереи». «Ведомости» в начале марта писали, что группа Ceetrus рассматривает возможность продажи своих активов в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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