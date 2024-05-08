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Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 8,3%

Ведомости

По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в апреле вырос до 8,2 млн человек. Это на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

В частности, на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (+3,1%), на международных рейсах – 2 млн (+28,3%). В Росавиации отметили, что росту пассажиропотока в 2024 г. способствуют в том числе распродажи билетов, проводимые крупнейшими авиакомпаниями страны.

По словам руководителя аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федора Борисова, объем авиаперевозок в России активно восстанавливается и стремится к допандемийным значениям.

«Происходит это в большой степени из-за перестройки спроса в туристическом сегменте – растет внутренний рынок, стабилизировалась ситуация на международных направлениях. Судя по набирающей ход динамике, потенциал у восстановительного спроса остается достаточно высоким», – полагает эксперт.   

Число авиапассажиров в России ежегодно росло до начала пандемии коронавируса в 2020 г. В том году пассажиропоток российских компаний упал на 46% до 69,2 млн человек. В 2021 г. благодаря постепенному открытию международных направлений и росту субсидий на внутренние перевозки он начал восстанавливаться и за год достиг 111 млн пассажиров. После начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ в 2022 г. показатель снова упал до 95,2 млн человек. В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, сообщал Минтранс. Этот результат превзошел плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркнули в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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