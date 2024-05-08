Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 8,3%

Число авиапассажиров в России ежегодно росло до начала пандемии коронавируса в 2020 г. В том году пассажиропоток российских компаний упал на 46% до 69,2 млн человек. В 2021 г. благодаря постепенному открытию международных направлений и росту субсидий на внутренние перевозки он начал восстанавливаться и за год достиг 111 млн пассажиров. После начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ в 2022 г. показатель снова упал до 95,2 млн человек. В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, сообщал Минтранс. Этот результат превзошел плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркнули в министерстве.