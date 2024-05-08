Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 8,3%
По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в апреле вырос до 8,2 млн человек. Это на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
В частности, на рейсах по России перевезено 6,2 млн человек (+3,1%), на международных рейсах – 2 млн (+28,3%). В Росавиации отметили, что росту пассажиропотока в 2024 г. способствуют в том числе распродажи билетов, проводимые крупнейшими авиакомпаниями страны.
По словам руководителя аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федора Борисова, объем авиаперевозок в России активно восстанавливается и стремится к допандемийным значениям.
«Происходит это в большой степени из-за перестройки спроса в туристическом сегменте – растет внутренний рынок, стабилизировалась ситуация на международных направлениях. Судя по набирающей ход динамике, потенциал у восстановительного спроса остается достаточно высоким», – полагает эксперт.
Число авиапассажиров в России ежегодно росло до начала пандемии коронавируса в 2020 г. В том году пассажиропоток российских компаний упал на 46% до 69,2 млн человек. В 2021 г. благодаря постепенному открытию международных направлений и росту субсидий на внутренние перевозки он начал восстанавливаться и за год достиг 111 млн пассажиров. После начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ в 2022 г. показатель снова упал до 95,2 млн человек. В 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, сообщал Минтранс. Этот результат превзошел плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркнули в министерстве.