WSJ: США повысят пошлины на ввоз электромобилей из КНР в четыре раза

Ранее президент США Джо Байден также призвал ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Китая. Он настоял на повышении импортных тарифов в три раза на некоторые виды китайской стали и алюминия из-за «недобросовестной конкуренции». Обоснованием для таких действий стала защита американских сталелитейных предприятий от действий игроков, «которые не играют по правилам и наводняют рынок дешевой продукцией». Новые пошлины будут введены на те виды продукции, импортные пошлины на которые сейчас составляют 7,5%.