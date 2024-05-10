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WSJ: США повысят пошлины на ввоз электромобилей из КНР в четыре раза

Ведомости

США в ближайшие дни намерены поднять пошлины на электромобили из КНР в четыре раза – с 25% до 100%. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает издание, повышение тарифов также затронет критически важные минералы и солнечные батареи. Один из источников обратил внимание, что администрация президента сосредоточилась на областях, представляющих интерес в сфере стратегической конкуренции и национальной безопасности.

В начале апреля министр финансов Джанет Йеллен допустила введение новых пошлин на экспорт из Китая. Она подчеркнула, что в первую очередь властям США стоит принять меры для создания равных условий в сфере зеленых технологий. По словам главы американского минфина, китайским компаниям особенно выгодно экспортировать по заниженным ценам зеленую энергетику, включая солнечную энергию, электромобили и литий-ионные батареи.

Ранее президент США Джо Байден также призвал ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Китая. Он настоял на повышении импортных тарифов в три раза на некоторые виды китайской стали и алюминия из-за «недобросовестной конкуренции». Обоснованием для таких действий стала защита американских сталелитейных предприятий от действий игроков, «которые не играют по правилам и наводняют рынок дешевой продукцией». Новые пошлины будут введены на те виды продукции, импортные пошлины на которые сейчас составляют 7,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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