WSJ: США повысят пошлины на ввоз электромобилей из КНР в четыре раза
США в ближайшие дни намерены поднять пошлины на электромобили из КНР в четыре раза – с 25% до 100%. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщает издание, повышение тарифов также затронет критически важные минералы и солнечные батареи. Один из источников обратил внимание, что администрация президента сосредоточилась на областях, представляющих интерес в сфере стратегической конкуренции и национальной безопасности.
В начале апреля министр финансов Джанет Йеллен допустила введение новых пошлин на экспорт из Китая. Она подчеркнула, что в первую очередь властям США стоит принять меры для создания равных условий в сфере зеленых технологий. По словам главы американского минфина, китайским компаниям особенно выгодно экспортировать по заниженным ценам зеленую энергетику, включая солнечную энергию, электромобили и литий-ионные батареи.
Ранее президент США Джо Байден также призвал ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Китая. Он настоял на повышении импортных тарифов в три раза на некоторые виды китайской стали и алюминия из-за «недобросовестной конкуренции». Обоснованием для таких действий стала защита американских сталелитейных предприятий от действий игроков, «которые не играют по правилам и наводняют рынок дешевой продукцией». Новые пошлины будут введены на те виды продукции, импортные пошлины на которые сейчас составляют 7,5%.