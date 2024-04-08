Минфин США допустил введение новых пошлин на экспорт из Китая

«Я бы не стала ничего исключать на данном этапе. <...> Мы просто хотим убедиться, что нас не вытеснят из рынка и что у наших компаний и работников есть возможности в этих отраслях, которые станут важными в будущем», – рассказала она, отвечая на вопрос о возможном введении пошлин на продукцию из Китая со стороны США в случае, если КНР не изменит подход к государственному стимулированию промышленности.