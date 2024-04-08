Минфин США допустил введение новых пошлин на экспорт из Китая
США могут ввести новые пошлины на экспорт из Китая, в частности, в отношении «зеленых» технологий, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNBC.
«Я бы не стала ничего исключать на данном этапе. <...> Мы просто хотим убедиться, что нас не вытеснят из рынка и что у наших компаний и работников есть возможности в этих отраслях, которые станут важными в будущем», – рассказала она, отвечая на вопрос о возможном введении пошлин на продукцию из Китая со стороны США в случае, если КНР не изменит подход к государственному стимулированию промышленности.
Йеллен отметила, что в первую очередь властям США стоит принять меры для создания равных условий в сфере «зеленых» технологий. По славам главы американского Минфина, китайским компаниям особенно выгодно экспортировать по заниженным ценам «зеленую» энергетику, включая солнечную энергию, электромобили и литий-ионные батареи.
Йеллен также заявила, что методы, которые использует Китай, в том числе субсидирование своих фирм, несмотря на их убыточность, расцениваются США и их союзниками как «неприемлемые».
США в феврале уже предупреждали китайские власти о готовности вместе с союзниками принять новые протекционистские меры, если Пекин будет заваливать мировые рынки своими товарами с помощью демпинга.
С 4 по 9 апреля министр финансов США Джанет Йеллен совершает свой второй визит в Китай. 5 апреля, выступая перед представителями Американской торговой палаты в Гуанчжоу, она заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая.