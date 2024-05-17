Чемезов: «Ростеху» интересен ЧЭМК как производитель металла
«Он нам интересен как производитель металла. Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки», – сказал он.
Чемезов отметил, что, согласно поручению президента РФ, «Ростех» может привлечь частных инвесторов и за их счет перенести производство ЧЭМК за пределы Челябинска. По его словам, заинтересованные инвесторы уже есть, о ком именно идет речь, он не уточнил. Кроме того, «Ростех» намерен обеспечить загрузку предприятия и спрос на продукцию.
До февраля 2024 г. ЧЭМК принадлежал бизнесмену Юрию Антипову. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области передал активы государству по иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство посчитало приватизацию предприятия в 1990-е гг. незаконной. Бывшие владельцы пытались обжаловать конфискацию, но суд оставил их апелляцию без удовлетворения.
В начале марта РБК сообщал, что в правительстве идет обсуждение дальнейшей судьбы ЧЭМК. По данным издания, на тот момент схема передачи активов выглядела так: после перевода активов на баланс Росимущества они перейдут к «Ростеху». Затем госкорпорация выберет наиболее эффективного инвестора-партнера, сохранив за собой 25% в структуре собственности.
Источники РБК утверждают, что среди возможных партнеров рассматриваются Русская медная компания, УГМК, структуры, связанные с бизнесменом Дмитрием Пумпянским (бывший бенефициар ТМК и группы «Синара»), и УК «Уральская сталь». При этом в «Синаре» и ТМК опровергли информацию об участии компаний в переговорах.