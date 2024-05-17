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Чемезов: «Ростеху» интересен ЧЭМК как производитель металла

Ведомости

«Ростех» заинтересован в Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) как в производителе металла. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК.

«Он нам интересен как производитель металла. Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки», – сказал он.

Чемезов отметил, что, согласно поручению президента РФ, «Ростех» может привлечь частных инвесторов и за их счет перенести производство ЧЭМК за пределы Челябинска. По его словам, заинтересованные инвесторы уже есть, о ком именно идет речь, он не уточнил. Кроме того, «Ростех» намерен обеспечить загрузку предприятия и спрос на продукцию.

До февраля 2024 г. ЧЭМК принадлежал бизнесмену Юрию Антипову. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области передал активы государству по иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство посчитало приватизацию предприятия в 1990-е гг. незаконной. Бывшие владельцы пытались обжаловать конфискацию, но суд оставил их апелляцию без удовлетворения.

В начале марта РБК сообщал, что в правительстве идет обсуждение дальнейшей судьбы ЧЭМК. По данным издания, на тот момент схема передачи активов выглядела так: после перевода активов на баланс Росимущества они перейдут к «Ростеху». Затем госкорпорация выберет наиболее эффективного инвестора-партнера, сохранив за собой 25% в структуре собственности.

Источники РБК утверждают, что среди возможных партнеров рассматриваются Русская медная компания, УГМК, структуры, связанные с бизнесменом Дмитрием Пумпянским (бывший бенефициар ТМК и группы «Синара»), и УК «Уральская сталь». При этом в «Синаре» и ТМК опровергли информацию об участии компаний в переговорах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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