Чемезов: «Ростеху» интересен ЧЭМК как производитель металла

Чемезов отметил, что, согласно поручению президента РФ, «Ростех» может привлечь частных инвесторов и за их счет перенести производство ЧЭМК за пределы Челябинска. По его словам, заинтересованные инвесторы уже есть, о ком именно идет речь, он не уточнил. Кроме того, «Ростех» намерен обеспечить загрузку предприятия и спрос на продукцию.