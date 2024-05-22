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Минпромторг разработал законопроект о порядке хранения промышленных данных

Ведомости

Минпромторг разработал законопроект, определяющий порядок сбора, хранения и использования промышленных данных, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

По его словам, сохранность информации, создаваемой и обрабатываемой в производственных и технологических процессах, имеет стратегически важное значение. Необходимо сформировать правовые основы для урегулирования порядка обращения с такими данными.

Шейкин заметил, что оборот промышленных данных положительно скажется на процессах цифровизации, развития технологий искусственного интеллекта, повлияет на повышение качества, эффективности и производительности промышленного производства в России. Он также будет способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции.

Согласно документу, законопроект разделяет промышленные данные на государственные и коммерческие. Участниками оборота информации являются государственные органы и юридические лица, которые подразделяются на субъекты, операторов, посредников, пользователей промышленных данных и центры компетенций.

Субъект промышленных данных наделяется правом на добровольное предоставление и распространение данных. Он может предоставить информацию через создание платформы или базы данных, через оператора или самостоятельно. Для сбора и хранения информации можно будет использовать только базы данных. Лица, получившие доступ к информации, не смогут раскрывать ее третьим лицам или распространять без согласия субъекта промышленных данных.

Операторы, осуществляющие обработку информации, будут направлять в центр компетенций отраслевых промышленных данных уведомление о своей работе.

Центры компетенций будут следить за деятельностью отраслевых субъектов промышленных данных на предмет соблюдения ими требований и разрабатывать национальные стандарты. Согласно законопроекту, ответственность за нарушения требований определяется действующим законодательством. Вред, причиненный субъекту промышленных данных, должен быть возмещен в соответствии с законодательством РФ.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию объявил о запуске нацпроекта «Экономика данных». На его реализацию будет выделено 700 млрд руб. до 2030 г.

«Ведомости» со ссылкой на презентацию главы Минцифры Максута Шадаева в ноябре 2023 г. писали, что нацпроект может быть профинансирован в том числе за счет повышения платы за частотный спектр, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на майнинг и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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