Минпромторг разработал законопроект о порядке хранения промышленных данных
Минпромторг разработал законопроект, определяющий порядок сбора, хранения и использования промышленных данных, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
По его словам, сохранность информации, создаваемой и обрабатываемой в производственных и технологических процессах, имеет стратегически важное значение. Необходимо сформировать правовые основы для урегулирования порядка обращения с такими данными.
Шейкин заметил, что оборот промышленных данных положительно скажется на процессах цифровизации, развития технологий искусственного интеллекта, повлияет на повышение качества, эффективности и производительности промышленного производства в России. Он также будет способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции.
Согласно документу, законопроект разделяет промышленные данные на государственные и коммерческие. Участниками оборота информации являются государственные органы и юридические лица, которые подразделяются на субъекты, операторов, посредников, пользователей промышленных данных и центры компетенций.
Субъект промышленных данных наделяется правом на добровольное предоставление и распространение данных. Он может предоставить информацию через создание платформы или базы данных, через оператора или самостоятельно. Для сбора и хранения информации можно будет использовать только базы данных. Лица, получившие доступ к информации, не смогут раскрывать ее третьим лицам или распространять без согласия субъекта промышленных данных.
Операторы, осуществляющие обработку информации, будут направлять в центр компетенций отраслевых промышленных данных уведомление о своей работе.
Центры компетенций будут следить за деятельностью отраслевых субъектов промышленных данных на предмет соблюдения ими требований и разрабатывать национальные стандарты. Согласно законопроекту, ответственность за нарушения требований определяется действующим законодательством. Вред, причиненный субъекту промышленных данных, должен быть возмещен в соответствии с законодательством РФ.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию объявил о запуске нацпроекта «Экономика данных». На его реализацию будет выделено 700 млрд руб. до 2030 г.
«Ведомости» со ссылкой на презентацию главы Минцифры Максута Шадаева в ноябре 2023 г. писали, что нацпроект может быть профинансирован в том числе за счет повышения платы за частотный спектр, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на майнинг и др.