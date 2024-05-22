Минсельхоз приостановил промышленный вылов лосося в Дальневосточном бассейне

В целях сохранения традиционного образа жизни и хозяйственной детальности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока введены дополнительные ограничения. Так, в реке Амур помимо запрета применения сетей длиной более 100 м и ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 м ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре также нельзя вести улов с помощью сети длиной более 75 м, если не был предоставлен рыболовный участок.