Минсельхоз приостановил промышленный вылов лосося в Дальневосточном бассейне
Минсельхоз России временно закрыл промышленный вылов лосося в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Согласно указу, ограничения продлятся до конца года.
Промышленное рыболовство тихоокеанских лососей закрыто во внутренних морских водах РФ и в территориальном море страны, прилегающих к Камчатскому краю в Охотском море (с ограничением по широте от 51°49' с. ш. до 52°25' с. ш.), а также в заливе Корфа и реке Амур до 31 декабря.
В целях сохранения традиционного образа жизни и хозяйственной детальности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока введены дополнительные ограничения. Так, в реке Амур помимо запрета применения сетей длиной более 100 м и ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 м ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре также нельзя вести улов с помощью сети длиной более 75 м, если не был предоставлен рыболовный участок.
В 2023 г. Минсельхоз в мае так же вводил ограничение на рыболовство в некоторых районах Дальнего Востока до конца того года. Указ закрывал промышленный вылов лосося в Охотском море у побережья Камчатки и в заливе Корфа, а также промысел кеты в реке Амур ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре.
Россия – крупнейший добытчик тихоокеанских лососей в мире и полностью обеспечивает себя доступными видами лососевых. Путина 2023 г. стала второй по добыче за всю историю наблюдений – общий вылов тихоокеанских лососей составил 608 800 т.
21 мая Росрыболовство сообщило, что с начала года вылов всеми российскими пользователями превысил 2 млн т рыбы, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2023 г. В частности, в Дальневосточном бассейне выловлено почти 1,6 млн т (+ 6%).