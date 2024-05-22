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Минсельхоз приостановил промышленный вылов лосося в Дальневосточном бассейне

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Минсельхоз России временно закрыл промышленный вылов лосося в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Согласно указу, ограничения продлятся до конца года.

Промышленное рыболовство тихоокеанских лососей закрыто во внутренних морских водах РФ и в территориальном море страны, прилегающих к Камчатскому краю в Охотском море (с ограничением по широте от 51°49' с. ш. до 52°25' с. ш.), а также в заливе Корфа и реке Амур до 31 декабря.

В целях сохранения традиционного образа жизни и хозяйственной детальности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока введены дополнительные ограничения. Так, в реке Амур помимо запрета применения сетей длиной более 100 м и ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 м ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре также нельзя вести улов с помощью сети длиной более 75 м, если не был предоставлен рыболовный участок.

В 2023 г. Минсельхоз в мае так же вводил ограничение на рыболовство в некоторых районах Дальнего Востока до конца того года. Указ закрывал промышленный вылов лосося в Охотском море у побережья Камчатки и в заливе Корфа, а также промысел кеты в реке Амур ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре.

Россия – крупнейший добытчик тихоокеанских лососей в мире и полностью обеспечивает себя доступными видами лососевых. Путина 2023 г. стала второй по добыче за всю историю наблюдений – общий вылов тихоокеанских лососей составил 608 800 т.

21 мая Росрыболовство сообщило, что с начала года вылов всеми российскими пользователями превысил 2 млн т рыбы, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2023 г. В частности, в Дальневосточном бассейне выловлено почти 1,6 млн т (+ 6%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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