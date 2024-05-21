«Перекресток» запустит новый проект по продаже отечественных морепродуктов

Сеть супермаркетов «Перекресток»

«Перекресток» – российская сеть супермаркетов, которая входит в состав X5 Group. Основана в 1995 г. По итогам 2023 г. офлайн-выручка «Перекрестка» составила 384,32 млрд руб. (+5,2% по сравнению с 2022 г.). Сеть включает 972 супермаркета. По данным информационного портала retail.ru, в ноябре 2023 г. компания закупила рекордный объем охлажденной рыбной продукции, который был сопоставим с продажами мяса и птицы. Доля рыбной продукции в товарообороте компании за год достигла 4,6% (на мясо – 4,2%, на птицу – 4%). По оценкам экспертов сети, такое изменение предпочтений покупателей связано с расширением ассортимента и с тем, что разнообразные виды рыбы и морепродуктов стали более доступны на полке. По их словам, на рост продаж рыбной продукции повлиял растущий тренд на здоровый образ жизни – все больше людей начинают уделять внимание своему питанию и вводят рыбу в свой ежедневный рацион. Сейчас, по данным «Перекрестка», в рамках категории «Рыбная продукция» представлены три группы товаров – свежая рыба и морепродукты, которые реализуются через ледник, рыбная гастрономия и заморозка.