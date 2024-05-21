«Перекресток» запустит новый проект по продаже отечественных морепродуктов

«Перекресток» запустит новый проект по продаже отечественных морепродуктовСеть договорилась о партнерстве с рыбным рынком «Москва – на волне»
«Перекресток» (входит в X5 Group) договорился о поставках с рыбным рынком «Москва – на волне». Это шаг на пути достижения независимости продуктового рынка города от импортных продуктов (сейчас 84% продуктов – отечественные), приводит пресс-служба департамента торговли и услуг столичного правительства слова его руководителя Алексея Немерюка. В «Перекрестке» намерены таким образом расширить «пул надежных поставщиков». Компания хочет быть «лидером среди ритейлеров в категории «рыба» и расширить географию продаж, говорит коммерческий директор Дмитрий Медведев (его слова также приводит пресс-служба департамента).
По статистике департамента, в столице ежегодно потребляют в общей сложности 12 млн т продовольствия (данные за 2023 г.). По итогам 2022 г. более 27 000 т пришлось на рыбу и рыбопродукты, а каждый горожанин в среднем за год потреблял 25 кг такой продукции. Этот показатель выше уровня по ЦФО на 7%, а в целом по России – на 13%. Сначала «островки» с рыбой появятся в восьми магазинах сети, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Продукцию можно будет купить на отдельной выкладке, а после оценки промежуточных этапов сотрудничества число таких точек может вырасти до 200 к концу 2024 г.
«Рыбная неделя в Москве»
В 2023 г. посетители «Рыбной недели в Москве» купили полмиллиона блюд, а продавцы сумели реализовать свыше 230 т рыбы. В этом году форум стартует 24 мая.
На первом этапе проект начнет работать в нескольких административных округах Москвы, а также в Бронницах и Домодедове (Подмосковье), сказал «Ведомостям» представитель департамента торговли, географию его расширения пока не уточнили. Технологию поставок с рынка пока не раскрыли.
«Москва – на волне» – столичный рыбный рынок, который открылся в 2023 г. при поддержке правительства города. Располагается возле станции метро «Косино». Продукция 600 видов поставляется туда ведущими компаниями с Дальнего Востока и других регионов РФ, а также из СНГ.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сейчас люди демонстрируют высокий уровень «потребительского патриотизма». «Ритейлеры, которые способны предложить тот ассортимент, который ожидает покупатель, имеют серьезное преимущество с точки зрения лояльности и получают дополнительный трафик», – считает Бурмистров. С точки зрения покупателей рыба становится популярным источником белка в качестве альтернативы для курицы, говорит он.
Какую рыбу едят москвичи
«Основную долю (70%) в структуре потребления [москвичей] составляют живые и замороженные рыба и морепродукты. На долю соленой, копченой и сушеной рыбы приходится 14%, консервов – 10%, полуфабрикатов и готовых рыбных изделий – 4%», – сказали в профильном департаменте. Сейчас поставки отечественной рыбы и рыбопродуктов на московский рынок осуществляются из Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, Санкт-Петербурга, Калининградской, Сахалинской, Мурманской, Московской областей, Карелии и Крыма.
По словам основателя сети ресторанов «Мясо & Рыба» и агентства «Рестконсалт» Сергея Миронова, проект позитивно скажется на популярности рыбных блюд. Но рынок зависит от многих факторов. К примеру, часть рыбы, которую получают торговые сети, вылавливается лишь раз в год. Поэтому ожидать, что она станет популярнее и дешевле, не стоит.
Кроме того, некоторые породы рыбы хоть и выращивают в России, но ее мальков производители все еще закупают за границей. При этом, по словам Миронова, поставщики у всех игроков в столице примерно одинаковые. Поэтому, говорит эксперт, любые программы поддержки со стороны властей сейчас нужны: «Игроки рынка, включая ритейл и рестораторов, рассчитывают, что такая мера позволит развить рынок рыбной продукции».
Сеть супермаркетов «Перекресток»
«Перекресток» – российская сеть супермаркетов, которая входит в состав X5 Group. Основана в 1995 г. По итогам 2023 г. офлайн-выручка «Перекрестка» составила 384,32 млрд руб. (+5,2% по сравнению с 2022 г.). Сеть включает 972 супермаркета. По данным информационного портала retail.ru, в ноябре 2023 г. компания закупила рекордный объем охлажденной рыбной продукции, который был сопоставим с продажами мяса и птицы. Доля рыбной продукции в товарообороте компании за год достигла 4,6% (на мясо – 4,2%, на птицу – 4%). По оценкам экспертов сети, такое изменение предпочтений покупателей связано с расширением ассортимента и с тем, что разнообразные виды рыбы и морепродуктов стали более доступны на полке. По их словам, на рост продаж рыбной продукции повлиял растущий тренд на здоровый образ жизни – все больше людей начинают уделять внимание своему питанию и вводят рыбу в свой ежедневный рацион. Сейчас, по данным «Перекрестка», в рамках категории «Рыбная продукция» представлены три группы товаров – свежая рыба и морепродукты, которые реализуются через ледник, рыбная гастрономия и заморозка.
Ресторатор Николай Шалыгин положительно оценил инициативу. По его словам, клиенты сегодня все чаще отдают предпочтение рыбному меню, потому что, в отличие от мяса, большинство блюд здесь менее жирное. Но проблема пока что заключается именно в цене и качестве продукции. Во-первых, сырье для магазинов и заведений общепита нередко отличается. Рестораторы стараются покупать более качественную и дорогую продукцию, которую редко можно встретить в масс-маркете. Во-вторых, порции рыбных блюд и прочих морепродуктов по объему меньше мясных, а саму рыбу сложно хранить – ее нельзя повторно замораживать.