«Аэрофлот» запустил рейсы с ускоренной регистрацией между Петербургом и Москвой

Зарегестрированные на рейс онлайн пассажиры сразу проходят в зону предполетного досмотра. На досмотре пассажиры будут в приоритетнуой очереди. Гейт вылета – один из ближайших. Регистрация на рейсы с ускоренным механизмом обслуживания заканчивается за 30 минут до вылета. Этого времени достаточно, чтобы пассажир прошел все досмотры и вылетел в пункт назначения.