«Аэрофлот» запустил рейсы с ускоренной регистрацией между Петербургом и Москвой
Планируется, что «Аэрофлот» и «Россия» будут выполнять до 72 рейсов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервалы составят 15 минут. Ежедневно рейсами «России» между городами смогут воспользоваться до 11 832 пассажиров.
«Аэрофлот Шаттл» предполагает максимальное сокращение присутствия путешественника в аэропорту. Отдельные стойки регистрации, максимально близко расположенные ко входу в здание аэровокзала, появились в трех аэропортах», – уточнили в пресс-службе.
Зарегестрированные на рейс онлайн пассажиры сразу проходят в зону предполетного досмотра. На досмотре пассажиры будут в приоритетнуой очереди. Гейт вылета – один из ближайших. Регистрация на рейсы с ускоренным механизмом обслуживания заканчивается за 30 минут до вылета. Этого времени достаточно, чтобы пассажир прошел все досмотры и вылетел в пункт назначения.
Программа полетов запущена совместно с аэропортами «Шереметьево», «Внуково» и «Пулково». Первые рейсы начались 1 июня.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд руб. на модернизацию 75 российских аэропортов, чтобы сделать перелеты более доступными.