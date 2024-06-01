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«Аэрофлот» запустил рейсы с ускоренной регистрацией между Петербургом и Москвой

Ведомости

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») запустила новую программу полетов «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом с ускоренным механизмом обслуживания пассажиров в аэропортах, сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что «Аэрофлот» и «Россия» будут выполнять до 72 рейсов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервалы составят 15 минут. Ежедневно рейсами «России» между городами смогут воспользоваться до 11 832 пассажиров.

«Аэрофлот Шаттл» предполагает максимальное сокращение присутствия путешественника в аэропорту. Отдельные стойки регистрации, максимально близко расположенные ко входу в здание аэровокзала, появились в трех аэропортах», – уточнили в пресс-службе.

Зарегестрированные на рейс онлайн пассажиры сразу проходят в зону предполетного досмотра. На досмотре пассажиры будут в приоритетнуой очереди. Гейт вылета – один из ближайших. Регистрация на рейсы с ускоренным механизмом обслуживания заканчивается за 30 минут до вылета. Этого времени достаточно, чтобы пассажир прошел все досмотры и вылетел в пункт назначения.

Программа полетов запущена совместно с аэропортами «Шереметьево», «Внуково» и «Пулково». Первые рейсы начались 1 июня.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд руб. на модернизацию 75 российских аэропортов, чтобы сделать перелеты более доступными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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