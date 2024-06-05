Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

РБК узнал об ограничении доступа РФ к Всемирной продовольственной программе ООН

Ведомости

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.

Проблемы начались в 2024 г., говорит источник. Информацию об ограничении доступа российских поставщиков к ВПП ООН подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП Диляра Равилова-Боровик.

В мае 2024 г. компания «Русские мельницы» (входит в «Грейн холдинг») в письме президенту «Опоры России» Александру Калинину сообщила о снижении интереса к экспортным поставкам продукции по линии ВПП ООН. Калинин рассказал РБК, что ему известно о проблемах у российских поставщиков, аккредитованных в организации. Подробности он не раскрыл.

Собеседник РБК среди партнеров ВПП ООН заявил, что последние годы российские продовольственные товары занимали до 20% от всех внешних поставок организации. Основными получателями были наиболее гуманитарно уязвимые страны, в том числе Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии. Но в последние месяцы под разными предлогами ВПП ООН ограничивает доступ российского продовольствия, утверждает источник.

Продукция не допускается по принципу страны происхождения, говорит руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air Дмитрий Сухов. По его словам, на некоторые тендеры российских поставщиков и вовсе не приглашают.

Россия присоединилась к ВПП ООН в 2002 г., тогда был подписан меморандум о начале сотрудничества в гуманитарных целях. Россия входит в число крупнейших доноров программы. В 2022 г. Москва перечислила на нужды ВПП ООН $30,5 млн. В рамках программы средства направляются в более чем 27 стран, включая Таджикистан, Киргизию, Армению, Афганистан, Судан, Сомали и Зимбабве и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных