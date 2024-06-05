РБК узнал об ограничении доступа РФ к Всемирной продовольственной программе ООН

Россия присоединилась к ВПП ООН в 2002 г., тогда был подписан меморандум о начале сотрудничества в гуманитарных целях. Россия входит в число крупнейших доноров программы. В 2022 г. Москва перечислила на нужды ВПП ООН $30,5 млн. В рамках программы средства направляются в более чем 27 стран, включая Таджикистан, Киргизию, Армению, Афганистан, Судан, Сомали и Зимбабве и др.