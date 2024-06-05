РБК узнал об ограничении доступа РФ к Всемирной продовольственной программе ООН
Проблемы начались в 2024 г., говорит источник. Информацию об ограничении доступа российских поставщиков к ВПП ООН подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП Диляра Равилова-Боровик.
В мае 2024 г. компания «Русские мельницы» (входит в «Грейн холдинг») в письме президенту «Опоры России» Александру Калинину сообщила о снижении интереса к экспортным поставкам продукции по линии ВПП ООН. Калинин рассказал РБК, что ему известно о проблемах у российских поставщиков, аккредитованных в организации. Подробности он не раскрыл.
Собеседник РБК среди партнеров ВПП ООН заявил, что последние годы российские продовольственные товары занимали до 20% от всех внешних поставок организации. Основными получателями были наиболее гуманитарно уязвимые страны, в том числе Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии. Но в последние месяцы под разными предлогами ВПП ООН ограничивает доступ российского продовольствия, утверждает источник.
Продукция не допускается по принципу страны происхождения, говорит руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air Дмитрий Сухов. По его словам, на некоторые тендеры российских поставщиков и вовсе не приглашают.
Россия присоединилась к ВПП ООН в 2002 г., тогда был подписан меморандум о начале сотрудничества в гуманитарных целях. Россия входит в число крупнейших доноров программы. В 2022 г. Москва перечислила на нужды ВПП ООН $30,5 млн. В рамках программы средства направляются в более чем 27 стран, включая Таджикистан, Киргизию, Армению, Афганистан, Судан, Сомали и Зимбабве и др.