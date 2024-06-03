Минсельхоз: Россия готова поставлять ЕС еду в необходимом объеме
Россия остается приверженной гуманитарной политике и готова поставлять еду в Евросоюз в необходимом объеме. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза», проходящей в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Белоруссии.
«Если людям нужна еда, будем поставлять еду. Если ЕС не хочет кормить своих жителей, значит, это их выбор», – сказала она (цитата по ТАСС).
Лут отметила, что пошлины ЕС не стали сюрпризом для России, есть дорожные карты для решения этого вопроса. По ее словам, сейчас поставщики будут искать другие рынки сбыта.
С 1 июля ЕС вводит запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Новые меры коснутся продукции, которая напрямую или косвенно экспортируются в страны ЕС. При этом запретительные тарифы не будут влиять на транзит через ЕС в третьи государства.
В МИД РФ посоветовали политикам ЕС вспомнить их заявления по продовольственной безопасности. В МИД Белоруссии заявили, что решение ЕС стало очередным попранием правил международной торговли и Всемирной торговой организации (ВТО). Там добавили, что Россия и Белоруссия спокойно переживут решение ЕС о введении пошлин.