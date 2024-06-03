Минсельхоз: Россия готова поставлять ЕС еду в необходимом объеме

С 1 июля ЕС вводит запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Новые меры коснутся продукции, которая напрямую или косвенно экспортируются в страны ЕС. При этом запретительные тарифы не будут влиять на транзит через ЕС в третьи государства.