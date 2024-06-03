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Минсельхоз: Россия готова поставлять ЕС еду в необходимом объеме

Ведомости

Россия остается приверженной гуманитарной политике и готова поставлять еду в Евросоюз в необходимом объеме. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза», проходящей в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Белоруссии.

«Если людям нужна еда, будем поставлять еду. Если ЕС не хочет кормить своих жителей, значит, это их выбор», – сказала она (цитата по ТАСС).

Лут отметила, что пошлины ЕС не стали сюрпризом для России, есть дорожные карты для решения этого вопроса. По ее словам, сейчас поставщики будут искать другие рынки сбыта.

С 1 июля ЕС вводит запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Новые меры коснутся продукции, которая напрямую или косвенно экспортируются в страны ЕС. При этом запретительные тарифы не будут влиять на транзит через ЕС в третьи государства.

В МИД РФ посоветовали политикам ЕС вспомнить их заявления по продовольственной безопасности. В МИД Белоруссии заявили, что решение ЕС стало очередным попранием правил международной торговли и Всемирной торговой организации (ВТО). Там добавили, что Россия и Белоруссия спокойно переживут решение ЕС о введении пошлин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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