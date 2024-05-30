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МИД Белоруссии: пошлины Евросоюза стали очередным попранием правил торговли

Ведомости

Решением о введении запретительных тарифов на зерно из России и Белоруссии Евросоюз попрал правила международной торговли и Всемирной торговой организации (ВТО), заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По его словам, Россия и Белоруссия спокойно переживут решение ЕС о введении пошлин. Страны не только обеспечивают продовольственную безопасность своих граждан, но и ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности.

30 мая Совет Евросоюза ввел заградительные тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. Рост импортных тарифов коснется также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого, как отмечают в ЕС, России и Белоруссии будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза.

Решение вступит в силу 1 июля 2024 г.

О том что Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС, стало известно в марте. Тогда сообщалось, что размер пошлины может составить 95 евро за тонну.

В 2023 г. поставки зерновых из России в ЕС составили 1,5 млн т, в том числе 818 000 т пшеницы с учетом муки, 495 000 т кукурузы, 132 000 т ржи и 54 000 т ячменя, сообщал «Ведомостям» председатель российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС принять совместное решение о полном запрете импорта зерна из России и Белоруссии. 14 марта резолюцию с соответствующим призывом к ЕК принял сейм Литвы.18 марта к нему присоединился министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный. Литовский минсельхоз с 18 марта ужесточил контроль за фуражным зерном, ввозимым в страну из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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