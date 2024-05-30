МИД Белоруссии: пошлины Евросоюза стали очередным попранием правил торговли
Решением о введении запретительных тарифов на зерно из России и Белоруссии Евросоюз попрал правила международной торговли и Всемирной торговой организации (ВТО), заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
По его словам, Россия и Белоруссия спокойно переживут решение ЕС о введении пошлин. Страны не только обеспечивают продовольственную безопасность своих граждан, но и ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности.
30 мая Совет Евросоюза ввел заградительные тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. Рост импортных тарифов коснется также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого, как отмечают в ЕС, России и Белоруссии будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза.
Решение вступит в силу 1 июля 2024 г.
О том что Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС, стало известно в марте. Тогда сообщалось, что размер пошлины может составить 95 евро за тонну.
В 2023 г. поставки зерновых из России в ЕС составили 1,5 млн т, в том числе 818 000 т пшеницы с учетом муки, 495 000 т кукурузы, 132 000 т ржи и 54 000 т ячменя, сообщал «Ведомостям» председатель российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС принять совместное решение о полном запрете импорта зерна из России и Белоруссии. 14 марта резолюцию с соответствующим призывом к ЕК принял сейм Литвы.18 марта к нему присоединился министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный. Литовский минсельхоз с 18 марта ужесточил контроль за фуражным зерном, ввозимым в страну из России.