МИД Белоруссии: пошлины Евросоюза стали очередным попранием правил торговли

30 мая Совет Евросоюза ввел заградительные тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. Рост импортных тарифов коснется также гранул из свекловичного жома и сушеного гороха из РФ и Белоруссии. Помимо этого, как отмечают в ЕС, России и Белоруссии будет закрыт доступ к тарифным квотам Евросоюза.