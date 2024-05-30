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Захарова посоветовала ЕС вспомнить заявления по продовольственной безопасности

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после утверждения запретительных пошлин на зерно посоветовала политикам Евросоюза вспомнить их заявления по продовольственной безопасности. Это следует из трансляции брифинга.

«Все же было, с их точки зрения, поставлено на карту для того, чтобы накормить нуждающиеся страны. Это те же самые люди говорят или это уже какие-то двойники, которые идут к микрофонам и говорят ровно противоположное?» – сказала она.

30 мая Совет Евросоюза сообщил, что с 1 июля этого года вводятся запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Новые меры коснутся продукции, которая напрямую или косвенно экспортируются в страны ЕС. При этом запретительные тарифы не будут влиять на транзит через ЕС в третьи государства.

О пошлинах на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС стало известно еще в марте. Тогда руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-форекса» Александр Шнейдерман отмечал, что пошлины направлены скорее не на соблюдение политики санкций, а на поддержку собственных производителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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