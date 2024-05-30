Захарова посоветовала ЕС вспомнить заявления по продовольственной безопасности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после утверждения запретительных пошлин на зерно посоветовала политикам Евросоюза вспомнить их заявления по продовольственной безопасности. Это следует из трансляции брифинга.
«Все же было, с их точки зрения, поставлено на карту для того, чтобы накормить нуждающиеся страны. Это те же самые люди говорят или это уже какие-то двойники, которые идут к микрофонам и говорят ровно противоположное?» – сказала она.
30 мая Совет Евросоюза сообщил, что с 1 июля этого года вводятся запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Новые меры коснутся продукции, которая напрямую или косвенно экспортируются в страны ЕС. При этом запретительные тарифы не будут влиять на транзит через ЕС в третьи государства.
О пошлинах на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС стало известно еще в марте. Тогда руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-форекса» Александр Шнейдерман отмечал, что пошлины направлены скорее не на соблюдение политики санкций, а на поддержку собственных производителей.