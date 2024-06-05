Подтверждение качества товаров маркетплейсов может стать обязательным

24 мая сообщалось, что Федеральная пробирная палата, осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступила за введение ограничений при продаже украшений на маркетплейсах. Как сообщил «Ведомостям» представитель ведомства, ювелирные изделия подлежат обязательной маркировке, их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН). По его словам, маркетплейсы это правило не соблюдают.