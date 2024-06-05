Подтверждение качества товаров маркетплейсов может стать обязательным
«Это изменение в закон о защите прав потребителей, согласно которому, если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить», – сказал он.
24 мая сообщалось, что Федеральная пробирная палата, осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступила за введение ограничений при продаже украшений на маркетплейсах. Как сообщил «Ведомостям» представитель ведомства, ювелирные изделия подлежат обязательной маркировке, их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН). По его словам, маркетплейсы это правило не соблюдают.
5 марта в Совете Федерации обсудили возможность создания государственного маркетплейса с российскими товаропроизводителями. Заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов тогда отмечал, что это поддержат российских товаропроизводителей, а потребитель будет знать что приобретает товары с сертификатом, «точно прошедшие все проверки».