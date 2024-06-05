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Подтверждение качества товаров маркетплейсов может стать обязательным

Ведомости

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник допустил введение для маркетплесов обязательного подтверждения качества товаров. Об этом он заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это изменение в закон о защите прав потребителей, согласно которому, если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить», – сказал он.

24 мая сообщалось, что Федеральная пробирная палата, осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступила за введение ограничений при продаже украшений на маркетплейсах. Как сообщил «Ведомостям» представитель ведомства, ювелирные изделия подлежат обязательной маркировке, их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН). По его словам, маркетплейсы это правило не соблюдают.

5 марта в Совете Федерации обсудили возможность создания государственного маркетплейса с российскими товаропроизводителями. Заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов тогда отмечал, что это поддержат российских товаропроизводителей, а потребитель будет знать что приобретает товары с сертификатом, «точно прошедшие все проверки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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