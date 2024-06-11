Группа «Аэрофлот» в мае увеличила перевозки пассажиров на 22,3%
На внутренних линиях группы было перевезено 3,5 млн пассажиров, рост составил 17,2% год к году. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,5 млн пассажиров, на 25,9% больше, чем в мае 2023 г., а пассажирооборот увеличился на 30,6%, процент занятости пассажирских кресел составил 86,4%.
В апреле «Аэрофлот» сообщал, что группа за месяц увеличила объем перевозок на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 г. до 4,1 млн пассажиров. На внутренних линиях она перевезла 3,1 млн пассажиров (+13,7%), на международных линиях перевозки выросли до 992 400 пассажиров (+56,4%).
Также авиакомпания в апреле перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 33,9%.
Акции «Аэрофлота» дорожали в начале апреля на фоне более сильных, чем ожидалось результатов за IV квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), говорил «Ведомостям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. Квартальная выручка авиаперевозчика увеличилась на 48% г/г, составив 612 млрд руб., при этом компания смогла значительно сократить чистый убыток за 2023 г. в 3,6 раза – до 14 млрд руб. с 50,4 млрд руб. в 2022 г. По мнению аналитика, «Аэрофлот» в текущем году может вернуться к состоянию безубыточности.