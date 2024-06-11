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Группа «Аэрофлот» в мае увеличила перевозки пассажиров на 22,3%

Ведомости

Группа «Аэрофлот» в мае увеличила перевозки пассажиров на 22,3% до 4,6 млн, следует из сообщения компании.

На внутренних линиях группы было перевезено 3,5 млн пассажиров, рост составил 17,2% год к году. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,5 млн пассажиров, на 25,9% больше, чем в мае 2023 г., а пассажирооборот увеличился на 30,6%, процент занятости пассажирских кресел составил 86,4%.

В апреле «Аэрофлот» сообщал, что группа за месяц увеличила объем перевозок на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 г. до 4,1 млн пассажиров. На внутренних линиях она перевезла 3,1 млн пассажиров (+13,7%), на международных линиях перевозки выросли до 992 400 пассажиров (+56,4%).

Также авиакомпания в апреле перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 33,9%.

Акции «Аэрофлота» дорожали в начале апреля на фоне более сильных, чем ожидалось результатов за IV квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), говорил «Ведомостям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. Квартальная выручка авиаперевозчика увеличилась на 48% г/г, составив 612 млрд руб., при этом компания смогла значительно сократить чистый убыток за 2023 г. в 3,6 раза – до 14 млрд руб. с 50,4 млрд руб. в 2022 г. По мнению аналитика, «Аэрофлот» в текущем году может вернуться к состоянию безубыточности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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