Акции «Аэрофлота» дорожают на фоне роста цен на перелеты

Акции «Аэрофлота» дорожают на фоне роста цен на перелетыНо перспективы потребительского спроса остаются неопределенными, отмечают эксперты
Акции «Аэрофлота» в ходе торгов 3 апреля подорожали на 6,62% до максимума 51,39 руб. за бумагу. Котировки растут после сообщений о росте тарифов на перелеты, а также на фоне сильных финансовых результатов авиаперевозчика за 2023 г.
По состоянию на 15:15 мск стоимость бумаг составила 50,3 руб. (+4,36%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 377,11 пункта (+0,17%).
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