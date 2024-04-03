Акции «Аэрофлота» дорожают на фоне роста цен на перелеты

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов 3 апреля подорожали на 6,62% до максимума 51,39 руб. за бумагу. Котировки растут после сообщений о росте тарифов на перелеты, а также на фоне сильных финансовых результатов авиаперевозчика за 2023 г.