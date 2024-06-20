Россия экспортировала 4-6 млрд куб. м СПГ через порты ЕС в 2023 году
В 2023 г. Россия экспортировала в третьи страны 4-6 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) через порты стран Евросоюза. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи во время брифинга в Брюсселе.
«По последней информации, 4-6 млрд куб. м российского СПГ были направлены в третьи страны через порты ЕС», – сказал он (цитата по ТАСС). Макфи не привел стоимость упомянутого объема газа – контракты между Россией и соответствующими сторонами являются конфиденциальными.
11 июня «Ведомости» писали, что в этом году экспорт трубопроводного газа из России прогнозируется на уровне 111 млрд куб. м, что на 11% больше, чем в 2023 г. 16 июня газета Financial Times со ссылкой на аналитиков ICIS сообщила, что поставки российского газа в Европу в мае этого года превысили показатель газового экспорта США. Поставки СПГ из России составили 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. Доля США составила 14%.
20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова налаживать прямые долгосрочные поставки СПГ во Вьетнам. Он отметил эффективность совместных предприятий в сфере энергетики: «Вьетсовпетро» во Вьетнаме и «Русвьетпетро».