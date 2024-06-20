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Россия экспортировала 4-6 млрд куб. м СПГ через порты ЕС в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. Россия экспортировала в третьи страны 4-6 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) через порты стран Евросоюза. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи во время брифинга в Брюсселе.

«По последней информации, 4-6 млрд куб. м российского СПГ были направлены в третьи страны через порты ЕС», – сказал он (цитата по ТАСС). Макфи не привел стоимость упомянутого объема газа – контракты между Россией и соответствующими сторонами являются конфиденциальными.

11 июня «Ведомости» писали, что в этом году экспорт трубопроводного газа из России прогнозируется на уровне 111 млрд куб. м, что на 11% больше, чем в 2023 г. 16 июня газета Financial Times со ссылкой на аналитиков ICIS сообщила, что поставки российского газа в Европу в мае этого года превысили показатель газового экспорта США. Поставки СПГ из России составили 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. Доля США составила 14%.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова налаживать прямые долгосрочные поставки СПГ во Вьетнам. Он отметил эффективность совместных предприятий в сфере энергетики: «Вьетсовпетро» во Вьетнаме и «Русвьетпетро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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