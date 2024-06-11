Экспорт трубопроводного газа из России в 2024 году вырастет на 11%Этому будет способствовать высокий спрос на топливо на мировых рынках
Экспорт трубопроводного газа из России в 2024 г. составит 111 млрд куб. м – на 11% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз приводится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости».
В исследовании отмечается, что оно подготовлено на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний. В феврале ЦЦИ прогнозировал объем экспорта по трубопроводам на уровне 107 млрд куб. м.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам