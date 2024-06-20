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Путин: Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки СПГ во Вьетнам

Ведомости

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая сжиженный природный газ (СПГ), во Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Ханое с премьер-министром республики Фам Минь Чинем.

«Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», – сказал Путин.

Российский лидер также отметил эффективность совместных предприятий в сфере энергетики: «Вьетсовпетро» во Вьетнаме и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России. Он добавил, что «набирают обороты» и предприятия по сборке автомобильной техники, в частности, «Газ» в Дананге. Кроме того, развивается сотрудничество в секторе сельского хозяйства, уточнил Путин.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. 20 июня он провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По итогам встречи лидеры подписали заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

На переговорах Путин пригласил То Лама в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом он назвал одним из приоритетов внешней политики России. Аналогичное заявление сделал То Лам, отметив укрепление позиций и рост авторитета России на международной арене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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