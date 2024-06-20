Путин: Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки СПГ во Вьетнам

Российский лидер также отметил эффективность совместных предприятий в сфере энергетики: «Вьетсовпетро» во Вьетнаме и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России. Он добавил, что «набирают обороты» и предприятия по сборке автомобильной техники, в частности, «Газ» в Дананге. Кроме того, развивается сотрудничество в секторе сельского хозяйства, уточнил Путин.