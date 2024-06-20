Путин: Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки СПГ во Вьетнам
Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая сжиженный природный газ (СПГ), во Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Ханое с премьер-министром республики Фам Минь Чинем.
«Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», – сказал Путин.
Российский лидер также отметил эффективность совместных предприятий в сфере энергетики: «Вьетсовпетро» во Вьетнаме и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России. Он добавил, что «набирают обороты» и предприятия по сборке автомобильной техники, в частности, «Газ» в Дананге. Кроме того, развивается сотрудничество в секторе сельского хозяйства, уточнил Путин.
19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. 20 июня он провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По итогам встречи лидеры подписали заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».
На переговорах Путин пригласил То Лама в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом он назвал одним из приоритетов внешней политики России. Аналогичное заявление сделал То Лам, отметив укрепление позиций и рост авторитета России на международной арене.