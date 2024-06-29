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Alaska Airlines вернула Boeing самолет 737 MAX 9, на борту которого произошло ЧП

Ведомости

Alaska Airlines вернула компании Boeing самолет 737 MAX 9 после инцидента с потерей части фюзеляжа при взлете. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Они [Boeing] получили его [самолет] в свое распоряжение, и регистрация была изменена», – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что размещен заказ на новый Boeing 737 MAX 10.

6 января рейс 1282 Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), при взлете лишился выходной двери. В самолете были 171 пассажир и шесть членов экипажа, обошлось без пострадавших. 9 января авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines заявили, что нашли незакрепленные детали на нескольких самолетах Boeing 737 MAX 9.В США приостановили полеты около 170 этих самолетов.

В феврале в отчете Национального совета по безопасности на транспорте (NTBS) сообщалось, что на оторвавшейся двери Boeing 737 MAX 9, предположительно, не было четырех болтов. По словам специалистов, заглушка крепится к двери четырьмя болтами, а затем фиксируется штифтами в 12 разных местах по бокам заглушки и двери.

В марте The New York Times писало, что Boeing провалила 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которые были проведены после ситуации с потерей части фюзеляжа самолетом 737 MAX Alaska Airlines. В этом же месяце  Associated Press сообщало, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа.

14 июня сообщалось, что Boeing расследует проблему качества своего самолета 787 Dreamliner в связи с неправильной установкой более 900 креплений на фюзеляжах некоторых самолетов. 

18 июня инспектор по качеству компании Boeing Co. Сэм Мохаук заявил, что Boeing неправильно обращался с сотнями неисправных деталей. По его словам, некоторые из них могли быть установлены на новые самолеты Boeing 737 MAX. Инспектор уверен, что в 2023 г. Boeing потерял до 400 дефектных деталей самолета 737 MAX и удалил записи о многих из них из внутренней системы каталогизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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