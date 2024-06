Alaska Airlines вернула Boeing самолет 737 MAX 9, на борту которого произошло ЧП

В марте The New York Times писало, что Boeing провалила 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которые были проведены после ситуации с потерей части фюзеляжа самолетом 737 MAX Alaska Airlines. В этом же месяце Associated Press сообщало, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа.