Alaska Airlines вернула Boeing самолет 737 MAX 9, на борту которого произошло ЧП
Alaska Airlines вернула компании Boeing самолет 737 MAX 9 после инцидента с потерей части фюзеляжа при взлете. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании.
«Они [Boeing] получили его [самолет] в свое распоряжение, и регистрация была изменена», – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что размещен заказ на новый Boeing 737 MAX 10.
6 января рейс 1282 Alaska Airlines, следовавший из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), при взлете лишился выходной двери. В самолете были 171 пассажир и шесть членов экипажа, обошлось без пострадавших. 9 января авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines заявили, что нашли незакрепленные детали на нескольких самолетах Boeing 737 MAX 9.В США приостановили полеты около 170 этих самолетов.
В феврале в отчете Национального совета по безопасности на транспорте (NTBS) сообщалось, что на оторвавшейся двери Boeing 737 MAX 9, предположительно, не было четырех болтов. По словам специалистов, заглушка крепится к двери четырьмя болтами, а затем фиксируется штифтами в 12 разных местах по бокам заглушки и двери.
В марте The New York Times писало, что Boeing провалила 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которые были проведены после ситуации с потерей части фюзеляжа самолетом 737 MAX Alaska Airlines. В этом же месяце Associated Press сообщало, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа.
14 июня сообщалось, что Boeing расследует проблему качества своего самолета 787 Dreamliner в связи с неправильной установкой более 900 креплений на фюзеляжах некоторых самолетов.
18 июня инспектор по качеству компании Boeing Co. Сэм Мохаук заявил, что Boeing неправильно обращался с сотнями неисправных деталей. По его словам, некоторые из них могли быть установлены на новые самолеты Boeing 737 MAX. Инспектор уверен, что в 2023 г. Boeing потерял до 400 дефектных деталей самолета 737 MAX и удалил записи о многих из них из внутренней системы каталогизации.