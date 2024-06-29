Alaska Airlines вернула Boeing самолет 737 MAX 9, на борту которого произошло ЧП

18 июня инспектор по качеству компании Boeing Co. Сэм Мохаук заявил, что Boeing неправильно обращался с сотнями неисправных деталей. По его словам, некоторые из них могли быть установлены на новые самолеты Boeing 737 MAX. Инспектор уверен, что в 2023 г. Boeing потерял до 400 дефектных деталей самолета 737 MAX и удалил записи о многих из них из внутренней системы каталогизации.