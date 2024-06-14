Reuters: Boeing расследует новую проблему качества самолетов 787 Dreamliner
Авиакомпания Boeing расследует проблему качества своего самолета 787 Dreamliner, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Проблема связана с неправильной установкой более 900 креплений на фюзеляжах некоторых самолетов. Один из собеседников агентства при этом заявил, что опасений по поводу безопасности полетов нет, но Boeing работает над тем, чтобы понять, что вызвало проблему.
В авиакомпании подтвердили Reuters проведение проверок. Представитель Boeing не считает, что это повлияет на поставки.
С начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.
4 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Сейчас Boeing в связи с ограничениями FAA может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно.
В конце марта Boeing сообщила, что ее генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. В отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.