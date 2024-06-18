Инспектор Boeing заявил о неправильном обращении компании с дефектными деталями
Boeing неправильно обращался с сотнями неисправных деталей, некоторые из которых могли быть установлены на новые самолеты Boeing 737 MAX. Об этом заявил инспектор по качеству компании Boeing Co. Сэм Мохаук, пишет Bloomberg.
Согласно жалобе Мохаука, в 2023 г. Boeing потерял до 400 дефектных деталей самолета Boeing 737 MAX и удалил записи о многих из них из внутренней системы каталогизации. Так называемые несоответствующие детали – это поврежденные или несоответствующие компоненты, которые должны быть отслежены, утилизированы или отремонтированы с тщательным учетом, чтобы гарантировать, что они не будут использоваться в процессе производства самолетов.
Мохаук также утверждает, что компания Boeing «намеренно скрыла» от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) некоторые неправильно хранящиеся крупные компоненты, такие как рули и закрылки, до проведения инспекции на месте.
«Мы постоянно призываем сотрудников сообщать обо всех проблемах, поскольку наш приоритет – обеспечить безопасность наших самолетов и пассажиров», – говорится в ответном заявлении Boeing.
С начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами Boeing. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа. 17 июня Boeing 737 совершил экстренную посадку в Новой Зеландии – пассажиры рассказали о пламени в одном из двигателей.
4 апреля стало известно, что производство самолетов Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок FAA. Сейчас Boeing в связи с ограничениями управления может производить не более 38 лайнеров серии 737 MAX ежемесячно.
В конце марта Boeing сообщил, что его генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. В отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.
14 июня стало известно, что Boeing расследует проблему качества своего самолета 787 Dreamliner. Проблема связана с неправильной установкой более 900 креплений на фюзеляжах некоторых самолетов.