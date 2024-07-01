Часть сгоревшего при теракте «Крокуса» может стать выставочной площадкой
Часть концертного зала «Крокус сити холл», где в марте произошел теракт, может быть передана под выставочные площади. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».
«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», – сказал он, комментируя планы по восстановлению сгоревшего «Крокуса».
Воробьев подчеркнул, что власти контактируют по этому вопросу с собственником. «Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова.
29 июня губернатор Московской области исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего в результате теракта «Крокуса». Он допустил, что там может появиться памятный сквер. При этом в Crocus Group заявили, что восстановят внешний контур здания. В компании пояснили, что это необходимо с точки зрения безопасности, поскольку рядом с «Крокусом» расположены другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей.
22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Площадь здания, в котором находился «Крокус», составляет 400 000 кв. м, из них сгорели 10 000 кв. м.
Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.