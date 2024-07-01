Часть сгоревшего при теракте «Крокуса» может стать выставочной площадкой

29 июня губернатор Московской области исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего в результате теракта «Крокуса». Он допустил, что там может появиться памятный сквер. При этом в Crocus Group заявили, что восстановят внешний контур здания. В компании пояснили, что это необходимо с точки зрения безопасности, поскольку рядом с «Крокусом» расположены другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей.