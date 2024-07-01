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Часть сгоревшего при теракте «Крокуса» может стать выставочной площадкой

Ведомости

Часть концертного зала «Крокус сити холл», где в марте произошел теракт, может быть передана под выставочные площади. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».

«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», – сказал он, комментируя планы по восстановлению сгоревшего «Крокуса».

Воробьев подчеркнул, что власти контактируют по этому вопросу с собственником. «Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова.

29 июня губернатор Московской области исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего в результате теракта «Крокуса». Он допустил, что там может появиться памятный сквер. При этом в Crocus Group заявили, что восстановят внешний контур здания. В компании пояснили, что это необходимо с точки зрения безопасности, поскольку рядом с «Крокусом» расположены другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей.

22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Площадь здания, в котором находился «Крокус», составляет 400 000 кв. м, из них сгорели 10 000 кв. м.

Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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