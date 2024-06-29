Воробьев: на месте сгоревшего «Крокуса» не будет концертного зала
Губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус сити холла». Об этом он сообщил в комментарии «РИА Новости».
«Концертного зала там больше не будет», – сказал он.
На месте «Крокуса» может появиться памятный сквер, добавил губернатор.
В начале июня Воробьев допускал возможность реконструкции здания. Он напомнил, что «Крокус» является частной собственностью, поэтому в этом вопросе «нужно соблюдать определенную деликатность». Общественное мнение и позиция властей предполагает появление там памятного сквера, добавлял он.
Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали. Согласно тому же постановлению Басманного суда, потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек.
Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.
«Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова. 24 марта компания сообщила о планах восстановить концертный зал, но спустя несколько дней президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение об этом еще не принято. Он также обещал, что на площадке обязательно будет создан мемориал.