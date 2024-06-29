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Воробьев: на месте сгоревшего «Крокуса» не будет концертного зала

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус сити холла». Об этом он сообщил в комментарии «РИА Новости».

«Концертного зала там больше не будет», – сказал он.

На месте «Крокуса» может появиться памятный сквер, добавил губернатор.

В начале июня Воробьев допускал возможность реконструкции здания. Он напомнил, что «Крокус» является частной собственностью, поэтому в этом вопросе «нужно соблюдать определенную деликатность». Общественное мнение и позиция властей предполагает появление там памятного сквера, добавлял он.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали. Согласно тому же постановлению Басманного суда, потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. 

Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана. 

«Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова. 24 марта компания сообщила о планах восстановить концертный зал, но спустя несколько дней президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение об этом еще не принято. Он также обещал, что на площадке обязательно будет создан мемориал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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