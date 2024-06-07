Воробьев: на месте «Крокуса» могут создать памятный сквер
На месте «Крокус сити холла» могут построить памятный сквер, обсуждения уже идут. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФа.
«И общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Воробьев уточнил, что реконструкция также рассматривается. Он напомнил, что «Крокус» является частной собственностью, поэтому в этом вопросе «нужно соблюдать определенную деликатность».
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. По делу о теракте уже арестованы 18 человек.
«Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова. 24 марта компания сообщила о планах восстановить концертный зал, но спустя несколько дней президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение об этом еще не принято. Он также обещал, что на площадке обязательно будет создан мемориал.