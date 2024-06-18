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Адвокат: дело о теракте в «Крокусе» будет расследовано до августа

Ведомости

Дело о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» передадут в суд для рассмотрения по существу в августе, расследование завершится в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов.

По словам собеседника агентства, скорее всего, дело будет рассматривать Второй западный окружной военный суд. При этом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности выделят в отдельное производство. Их суд рассмотрит отдельно.

1 июня сообщалось об аресте 18 человек по делу о теракте в «Крокусе». Подозреваемыми по делу проходят 20 человек, двое из них находятся под подпиской о невыезде.

11 июня директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения резонансных преступлений в России.

31 мая стало известно, что следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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