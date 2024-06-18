Адвокат: дело о теракте в «Крокусе» будет расследовано до августа
Дело о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» передадут в суд для рассмотрения по существу в августе, расследование завершится в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов.
По словам собеседника агентства, скорее всего, дело будет рассматривать Второй западный окружной военный суд. При этом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности выделят в отдельное производство. Их суд рассмотрит отдельно.
1 июня сообщалось об аресте 18 человек по делу о теракте в «Крокусе». Подозреваемыми по делу проходят 20 человек, двое из них находятся под подпиской о невыезде.
11 июня директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения резонансных преступлений в России.
31 мая стало известно, что следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.