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ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом заявил директор ведомства Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, которые вербуются для совершения резонансных преступлений в России.

«За последние два года органами безопасности в округе пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших преимущественно из мигрантов Центральной Азии», – отметил директор ФСБ.

1 июня стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе». Подозреваемыми по делу проходят 20 человек. Двое из них находятся под подпиской о невыезде, остальные 18 – в СИЗО.

22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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