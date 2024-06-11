ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом заявил директор ведомства Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.
По словам Бортникова, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, которые вербуются для совершения резонансных преступлений в России.
«За последние два года органами безопасности в округе пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших преимущественно из мигрантов Центральной Азии», – отметил директор ФСБ.
1 июня стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе». Подозреваемыми по делу проходят 20 человек. Двое из них находятся под подпиской о невыезде, остальные 18 – в СИЗО.
22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.