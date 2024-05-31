СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с терактом в «Крокусе»Все уголовные дела соединены в одно производство
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщается в апелляционном поставлении Мосгорсуда в отношении одного из обвиняемых в совершении теракта Назримада Лутфуллои.
«25 марта 2024 г. органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Указанные уголовные дела соединены в одно производство», – говорится в постановлении.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 64 родственников погибших и пострадавших, уточнил, что речь идет о новом обвинении в рамках общего дела о теракте. О том, есть ли по статье обвиняемый, пока неизвестно.
«Ведомости» направили запрос в «Крокус групп».
6 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что в «Крокусе» во время пожара при теракте не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. При этом система проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания. По мнению собеседника агентства, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения.
2 апреля «Ведомости» писали, что пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» попросили СКР возбудить дело в отношении владельцев комплекса. Заявители выразили уверенность, что концертная площадка якобы не была в должной мере оборудована противопожарными системами. Тогда Трунов просил СК провести необходимую проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
25 марта генпрокурор РФ Игорь Краснов докладывал президенту России Владимиру Путину о том, что паспорт безопасности подмосковного концертного зала не обновлялся с 2018 г.