СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с терактом в «Крокусе»

6 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что в «Крокусе» во время пожара при теракте не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. При этом система проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания. По мнению собеседника агентства, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения.