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СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с терактом в «Крокусе»

Все уголовные дела соединены в одно производство
Инна Шульгина
Официальный сайт Правительства и Губернатора Московской области

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщается в апелляционном поставлении Мосгорсуда в отношении одного из обвиняемых в совершении теракта Назримада Лутфуллои.

«25 марта 2024 г. органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Указанные уголовные дела соединены в одно производство», – говорится в постановлении.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 64 родственников погибших и пострадавших, уточнил, что речь идет о новом обвинении в рамках общего дела о теракте. О том, есть ли по статье обвиняемый, пока неизвестно.

«Ведомости» направили запрос в «Крокус групп».

6 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что в «Крокусе» во время пожара при теракте не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. При этом система проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания. По мнению собеседника агентства, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения.

2 апреля «Ведомости» писали, что пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» попросили СКР возбудить дело в отношении владельцев комплекса. Заявители выразили уверенность, что концертная площадка якобы не была в должной мере оборудована противопожарными системами. Тогда Трунов просил СК провести необходимую проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

25 марта генпрокурор РФ Игорь Краснов докладывал президенту России Владимиру Путину о том, что паспорт безопасности подмосковного концертного зала не обновлялся с 2018 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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