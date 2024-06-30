Crocus Group восстановит внешний контур «Крокуса» после теракта
Crocus Group решила восстановить внешний контур подмосковного «Крокус сити холла», который сгорел во время теракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелопера.
В компании пояснили, что рядом с «Крокусом» расположены другие объекты, котoрые eжедневно пoсещает бoльшое кoличество людей. Поэтому в целях безопасности необходимо восстановить внешний контур. Разрушенные пожаром кровля и периметр составляют 10 000 кв. м площади здания «Крокуса».
Окончательного решения о создании мемориала жертвам на месте теракта или восстановления других конструкций «Крокуса» в компании пока нет, добавил собеседник агентства.
29 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего в результате теракта «Крокуса». На месте здания он допустил появление памятного сквера.
Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек.
«Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова. 24 марта компания сообщила о планах восстановить концертный зал, но спустя несколько дней президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение об этом еще не принято. Он также обещал, что на площадке обязательно будет создан мемориал.