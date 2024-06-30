Crocus Group восстановит внешний контур «Крокуса» после теракта

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек.