Мосгорсуд оставил под стражей еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила под арестом фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» – Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых, а также Алишера Касимова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Апелляционные жалобы фигурантов на постановление Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей оставлены без удовлетворения.
Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар были арестованы 25 марта, Касимов – 26 марта. Им вменяется совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). 17 мая арест Исломовых и Касимова был продлен до 22 августа.
3 июня Мосгорсуд признал законным решение об аресте Мухаммада Шарипзоды, который также обвиняется в совершении теракта в «Крокусе».
1 июня стало известно об аресте 18 человек по делу о теракте в «Крокусе». Подозреваемыми по делу проходят 20 человек, двое из них находятся под подпиской о невыезде.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.