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Мосгорсуд оставил под стражей еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила под арестом фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» – Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых, а также Алишера Касимова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Апелляционные жалобы фигурантов на постановление Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей оставлены без удовлетворения.

Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар были арестованы 25 марта, Касимов – 26 марта. Им вменяется совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). 17 мая арест Исломовых и Касимова был продлен до 22 августа.

9 апреля Росфинмониторинг внес всех четверых фигурантов в перечень террористов.

3 июня Мосгорсуд признал законным решение об аресте Мухаммада Шарипзоды, который также обвиняется в совершении теракта в «Крокусе».

1 июня стало известно об аресте 18 человек по делу о теракте в «Крокусе». Подозреваемыми по делу проходят 20 человек, двое из них находятся под подпиской о невыезде.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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