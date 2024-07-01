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АТОР: количество отмен туров в Крым сокращается

Ведомости

Количество отмен туров на Крымский полуостров после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь сокращается с 25 июня. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«У большинства крупных компаний максимальный объем отмененных туров пришелся на понедельник. У остальных туроператоров наоборот – в первые дни туристы в основном обращались с вопросами относительно безопасности поездки, условий аннуляции, а фактические отмены туров пришлись на вторник-среду», – уточнила она (цитата по ТАСС).

Туроператоры ожидают, что в ближайшие два дня туристы определятся с планами, запросы на отмены поездок прекратятся. Всего прогнозируется отмена порядка 3% туров. Спрос на поездки в Крым просел, но это не скажется на итогах сезона, заключила Ломидзе.

По информации Минобороны РФ, Севастополь днем 23 июня атаковали ВСУ с применением ракет ATACMS американского производства – четыре из них удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа на северной стороне. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 человека были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 26 июня официальный представитель Пентагона заявил «РИА Новости», что пляж в Севастополе, на котором находились гражданские лица, не был «намеченной целью» удара ВСУ. По версии ведомства, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляж упали осколки от перехвата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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