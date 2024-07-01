АТОР: количество отмен туров в Крым сокращается

По информации Минобороны РФ, Севастополь днем 23 июня атаковали ВСУ с применением ракет ATACMS американского производства – четыре из них удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа на северной стороне. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 человека были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.