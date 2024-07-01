АТОР: количество отмен туров в Крым сокращается
Количество отмен туров на Крымский полуостров после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь сокращается с 25 июня. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«У большинства крупных компаний максимальный объем отмененных туров пришелся на понедельник. У остальных туроператоров наоборот – в первые дни туристы в основном обращались с вопросами относительно безопасности поездки, условий аннуляции, а фактические отмены туров пришлись на вторник-среду», – уточнила она (цитата по ТАСС).
Туроператоры ожидают, что в ближайшие два дня туристы определятся с планами, запросы на отмены поездок прекратятся. Всего прогнозируется отмена порядка 3% туров. Спрос на поездки в Крым просел, но это не скажется на итогах сезона, заключила Ломидзе.
По информации Минобороны РФ, Севастополь днем 23 июня атаковали ВСУ с применением ракет ATACMS американского производства – четыре из них удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа на северной стороне. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 человека были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 26 июня официальный представитель Пентагона заявил «РИА Новости», что пляж в Севастополе, на котором находились гражданские лица, не был «намеченной целью» удара ВСУ. По версии ведомства, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляж упали осколки от перехвата.