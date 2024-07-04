Структура Россельхозбанка получила контроль над управляющей компанией «Макфы»«Управляющая компания "М-групп"» в середине мая перешла в собственность России
Компания «Управляющая компания "М-групп"», которая управляет холдингом «Макфа», перешла под контроль структуры Россельхозбанка «РСХБ-финанс», соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.
Запись об этом, уточняется в выписке, была внесена 2 июля.
В холдинг «Макфа» входят челябинский хлебокомбинат №1, екатеринбургский хлебомакаронный комбинат «Смак» и Сосновский комбинат хлебопродукции. «РСХБ-финанс» является «дочкой» Россельхозбанка, 100% акций которого принадлежат Росимуществу.
8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества группы «Макфа». По результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении решения суда.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.
Среди ответчиков также 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. По версии следствия, Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.