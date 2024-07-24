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Суд в Тамбове обратил в доход государства активы бизнесмена Юрия Шефлера

Ведомости

Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генпрокурора РФ к Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства его активы на территории России. Об этом сообщается на сайте суда.

В иске Генпрокуратуры говорилось, что подконтрольные Шефлеру компании финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам магнат при этом поощрял обстрелы российских регионов со стороны ВСУ и вел информационную поддержку киевского режима. Ведомство требовало признать деятельность Шефлера и подконтрольных ему структур – люксембургских компаний Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group – экстремистской.

1 июля также стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на спиртзавод «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер. Генпрокуратура в своем иске также просила обратить в федеральную собственность акции АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК».

17 июня стало известно, что компания Spirits International, входящая в концерн SPI Group Шефлера, купила на аукционе в Гааге права на использование в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Лот был продан за 1,6 млн евро.

2 июля Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в доход российского государства обращены свыше 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом. В частности, речь шла об акциях кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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