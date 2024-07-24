Суд в Тамбове обратил в доход государства активы бизнесмена Юрия Шефлера
Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил административное исковое заявление заместителя Генпрокурора РФ к Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства его активы на территории России. Об этом сообщается на сайте суда.
В иске Генпрокуратуры говорилось, что подконтрольные Шефлеру компании финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам магнат при этом поощрял обстрелы российских регионов со стороны ВСУ и вел информационную поддержку киевского режима. Ведомство требовало признать деятельность Шефлера и подконтрольных ему структур – люксембургских компаний Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group – экстремистской.
1 июля также стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на спиртзавод «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, работа которого остановлена с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также является Шефлер. Генпрокуратура в своем иске также просила обратить в федеральную собственность акции АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК».
17 июня стало известно, что компания Spirits International, входящая в концерн SPI Group Шефлера, купила на аукционе в Гааге права на использование в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Лот был продан за 1,6 млн евро.
2 июля Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в доход российского государства обращены свыше 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом. В частности, речь шла об акциях кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.