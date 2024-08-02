Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries за год выросла до 85%

Согласно данным исследования, выплаты Wildberries партнерам, которые владеют пунктами под этим брендом, выросли на 97%. У Ozon выплаты выросли на 70%. При этом владелец пунктов выдачи заказов двух маркетплейсов в среднем в месяц зарабатывает в три раза больше тех, кто работает только с одним маркетплейсом. Владелец пунктов выдачи трех площадок зарабатывает в семь раз больше.