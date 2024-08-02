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Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries за год выросла до 85%

Ведомости

За последний год доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries увеличилась до 85% от общего числа пунктов выдачи, пишет РБК со ссылкой на исследование платформы T-Bank eCommerce.

В исследовании анализируются доли Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Общее число владельцев пунктов выдачи заказов трех маркетплейсов за год выросло на 36%. По состоянию на июнь текущего года доля пунктов Ozon составила 44% против 39% за аналогичный период прошлого года. Доля пунктов выдачи Wildberries составила 32% – она прибавила 4% по сравнению с июнем 2023 г. При этом доля пунктов выдачи «Яндекс.Маркета» за год сократилась с 15% до 8%.

Согласно данным исследования, выплаты Wildberries партнерам, которые владеют пунктами под этим брендом, выросли на 97%. У Ozon выплаты выросли на 70%. При этом владелец пунктов выдачи заказов двух маркетплейсов в среднем в месяц зарабатывает в три раза больше тех, кто работает только с одним маркетплейсом. Владелец пунктов выдачи трех площадок зарабатывает в семь раз больше.

2 августа «Ведомости» писали, что Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых. Представитель Минпромторга подтвердил, что указанные инициативы обсуждаются, однако не уточнил, когда планируется внесение документа в Госдуму или обсуждение его с профильными комитетами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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