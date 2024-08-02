Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries за год выросла до 85%
В исследовании анализируются доли Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Общее число владельцев пунктов выдачи заказов трех маркетплейсов за год выросло на 36%. По состоянию на июнь текущего года доля пунктов Ozon составила 44% против 39% за аналогичный период прошлого года. Доля пунктов выдачи Wildberries составила 32% – она прибавила 4% по сравнению с июнем 2023 г. При этом доля пунктов выдачи «Яндекс.Маркета» за год сократилась с 15% до 8%.
Согласно данным исследования, выплаты Wildberries партнерам, которые владеют пунктами под этим брендом, выросли на 97%. У Ozon выплаты выросли на 70%. При этом владелец пунктов выдачи заказов двух маркетплейсов в среднем в месяц зарабатывает в три раза больше тех, кто работает только с одним маркетплейсом. Владелец пунктов выдачи трех площадок зарабатывает в семь раз больше.
2 августа «Ведомости» писали, что Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых. Представитель Минпромторга подтвердил, что указанные инициативы обсуждаются, однако не уточнил, когда планируется внесение документа в Госдуму или обсуждение его с профильными комитетами.