Маркетплейсы приравняют к торговым сетям и запретят им наем самозанятых

Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых. Это следует из законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, разработанного Минпромторгом (документ есть у «Ведомостей»). Представитель Минпромторга подтвердил, что указанные инициативы обсуждаются, однако не уточнил, когда планируется внесение документа в Госдуму или обсуждение его с профильными комитетами.