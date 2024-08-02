Маркетплейсы приравняют к торговым сетям и запретят им наем самозанятых

Маркетплейсы приравняют к торговым сетям и запретят им наем самозанятыхЭти идеи внесены в законопроект, разрабатываемый Минпромторгом
Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых. Это следует из законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, разработанного Минпромторгом (документ есть у «Ведомостей»). Представитель Минпромторга подтвердил, что указанные инициативы обсуждаются, однако не уточнил, когда планируется внесение документа в Госдуму или обсуждение его с профильными комитетами.
Представитель ведомства рассказал «Ведомостям», что работа над «комплексной редакцией» законопроекта еще ведется – вместе с депутатами и сенаторами. С кем именно обсуждается законопроект, он не раскрыл.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам