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Узбекская авиакомпания Qanot Sharq начнет полеты из Домодедово

Ведомости

С 5 августа из Домодедово начнет выполнять полеты новый авиаперевозчик – узбекская авиакомпания Qanot Sharq. Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта.

Qanot Sharq планирует совершать рейсы в пять городов Узбекистана: Ташкент, Бухару, Наманган, Самарканд и Фергану. В пресс-службе Домодедово отметили, что Бухара и Фергана являются новыми маршрутами полетов из аэропорта.

В Ташкент Qanot Sharq планирует выполнять до девяти рейсов в неделю. Периодичность перелетов по другим направлениям – два раза в неделю. Актуальное расписание публикуется на сайте аэропорта и перевозчика.

Авиакомпания Qanot Sharq работает на рынке воздушных перевозок с 1998 г., ее флот составляют самолеты семейства Airbus.

В конце июня посольство Узбекистана заявило, что граждане республики испытывают проблемы при въезде в Россию через московский аэропорт «Шереметьево» из-за «дополнительных и чрезмерно длительных проверок» со стороны аэропортовых служб. Для выяснения обстоятельств ситуации посольство направило обращение в министерство иностранных дел РФ. Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов также рассказал «Ведомостям», что организация постоянно получает от соотечественников жалобы на работу аэропорта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Ведомостям», что проверки пассажиров в аэропорту в среднем занимают не более полутора часов, и их продолжительность связана с объективными факторами, в том числе объемом пассажиропотока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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