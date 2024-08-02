Узбекская авиакомпания Qanot Sharq начнет полеты из Домодедово

В конце июня посольство Узбекистана заявило, что граждане республики испытывают проблемы при въезде в Россию через московский аэропорт «Шереметьево» из-за «дополнительных и чрезмерно длительных проверок» со стороны аэропортовых служб. Для выяснения обстоятельств ситуации посольство направило обращение в министерство иностранных дел РФ. Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов также рассказал «Ведомостям», что организация постоянно получает от соотечественников жалобы на работу аэропорта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Ведомостям», что проверки пассажиров в аэропорту в среднем занимают не более полутора часов, и их продолжительность связана с объективными факторами, в том числе объемом пассажиропотока.