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От возвратных заморозков в России погибло более 1,1 млн гектаров посевов

Ведомости

Из-за возвратных заморозков в России погибли более 1,1 млн га посевов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

«Более 1,1 млн га у нас погибло в период возвратных заморозков, но оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять, в том числе под высокомаржинальными культурами», – уточнил Разин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в России выросли посевы по высокомаржинальным культурам. По его словам, по зернобобовым культурам наблюдается прирост почти на 30%. Более чем на 17% прирос объем сева гороха, более чем на 9% увеличен сев под сахарной свеклой, на 7% – под масличными. Отмечается, что в 2024 г. был достигнут абсолютный рекорд по площади посева под соей – более 4,3 млн га.

4 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что заморозки затронули 21 регион России, погибло более 1% урожая.

По информации министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, возвратные заморозки затронули Центральную Россию, Поволжье, Юг и Луганскую народную республику. Они привели к гибели более 1 млн га посевов – порядка 1,2% всей площади. Подавляющая часть этих площадей была пересеяна.

С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим ЧС регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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