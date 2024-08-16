От возвратных заморозков в России погибло более 1,1 млн гектаров посевов
Из-за возвратных заморозков в России погибли более 1,1 млн га посевов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.
«Более 1,1 млн га у нас погибло в период возвратных заморозков, но оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять, в том числе под высокомаржинальными культурами», – уточнил Разин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что в России выросли посевы по высокомаржинальным культурам. По его словам, по зернобобовым культурам наблюдается прирост почти на 30%. Более чем на 17% прирос объем сева гороха, более чем на 9% увеличен сев под сахарной свеклой, на 7% – под масличными. Отмечается, что в 2024 г. был достигнут абсолютный рекорд по площади посева под соей – более 4,3 млн га.
4 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что заморозки затронули 21 регион России, погибло более 1% урожая.
По информации министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, возвратные заморозки затронули Центральную Россию, Поволжье, Юг и Луганскую народную республику. Они привели к гибели более 1 млн га посевов – порядка 1,2% всей площади. Подавляющая часть этих площадей была пересеяна.
С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим ЧС регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.