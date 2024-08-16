От возвратных заморозков в России погибло более 1,1 млн гектаров посевов

Он добавил, что в России выросли посевы по высокомаржинальным культурам. По его словам, по зернобобовым культурам наблюдается прирост почти на 30%. Более чем на 17% прирос объем сева гороха, более чем на 9% увеличен сев под сахарной свеклой, на 7% – под масличными. Отмечается, что в 2024 г. был достигнут абсолютный рекорд по площади посева под соей – более 4,3 млн га.