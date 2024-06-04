Путин: более 1% урожая погибло в результате весенних заморозков в 21 регионе РФ

Путин: более 1% урожая погибло в результате весенних заморозков в 21 регионе РФНа 700 000 га ожидается снижение урожайности
Заморозки затронули 21 регион России, погибло более 1% урожая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
По информации министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, возвратные заморозки затронули Центральную Россию, Поволжье, Юг и Луганскую народную республику. Они привели к гибели более 1 млн га посевов – порядка 1,2% всей площади. По словам главы министерства, в настоящее время подавляющая часть этих площадей уже пересеяна.
На площадях порядка 700 000 га, из которых 600 000 – зерновые, ожидается снижение урожайности. Также заморозками повреждено более 13 500 га многолетних плодовых и ягодных насаждений. В результате этой ситуации 11 регионов на своем уровне ввели режим чрезвычайной ситуации.
«По состоянию на текущую дату объем страховых выплат составил уже 600 млн руб.», – добавила Лут.
По словам Лут, ожидания по урожаю зерновых сохраняются на уровне 132 млн т, масличных – на уровне 28 млн т. Министр добавила, что этого объема будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала как по сырью, так и по продуктам переработки.
Экспорт зерновых, по информации главы ведомства, в предстоящем сезоне ожидается на уровне 60 млн т. По сахарной свекле планируется произвести 45,5 млн т, картофеля – 7,3 млн т и овощей – 7,4 млн т. По урожаю кормовых культур, с учетом переходящих остатков, потребности российских животноводов будут полностью обеспечены.
По словам Лут, яблоки – основной вид продукции, который затронули заморозки. Поэтому прогноз урожая снижается с 1,8 млн до 1,5 млн т. Дополнительные поставки яблок прорабатываются со странами-партнерами.
С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим ЧС регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков предварительно пострадали посевы на площади 266 000 га. 15 мая также был введен ЧС в Ростовской и Орловской областях.