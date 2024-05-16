От заморозков в России погибло около 1% посевов

От заморозков в России погибло около 1% посевовРегионы теперь должны оперативно пересеять затронутые культуры
По первоначальным данным, из-за возвратных заморозков в России посевы погибли на территории порядка 830 000 га – около 1% от всей площади. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба.
Лут также заявила, что возвратные заморозки в мае совокупно затронули посевы в 23 регионах. Минсельхоз вместе с регионами проводит оценку для получения достоверных данных об ущербе.
«Надо четко определиться с планами по пересеву, чтобы выдержать утвержденные параметры структуры площадей. У нас, помимо посевов, есть еще поврежденные многолетние насаждения. Сейчас наши специалисты вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных», – рассказала министр.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что возвратные заморозки фиксировались в субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, режим ЧС ввели в восьми регионах. Патрушев призвал регионы оперативно пересеять погибшие культуры, чтобы уложиться в агротехнологические сроки.
С начала мая в центральной части России продолжаются аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га, полный ущерб еще предстоит подсчитать.
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства России сообщила «Ведомостям», что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы.