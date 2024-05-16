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От заморозков в России погибло около 1% посевов

Регионы теперь должны оперативно пересеять затронутые культуры
Дарья Снегова
Денис Абрамов / Ведомости

По первоначальным данным, из-за возвратных заморозков в России посевы погибли на территории порядка 830 000 га – около 1% от всей площади. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба.

Лут также заявила, что возвратные заморозки в мае совокупно затронули посевы в 23 регионах. Минсельхоз вместе с регионами проводит оценку для получения достоверных данных об ущербе.

«Надо четко определиться с планами по пересеву, чтобы выдержать утвержденные параметры структуры площадей. У нас, помимо посевов, есть еще поврежденные многолетние насаждения. Сейчас наши специалисты вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных», – рассказала министр.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что возвратные заморозки фиксировались в субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, режим ЧС ввели в восьми регионах. Патрушев призвал регионы оперативно пересеять погибшие культуры, чтобы уложиться в агротехнологические сроки.

С начала мая в центральной части России продолжаются аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га, полный ущерб еще предстоит подсчитать.

15 мая также был введен ЧС в Ростовской и Орловской областях.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства России сообщила «Ведомостям», что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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