Минсельхоз пообещал пересеять погибшие в результате заморозков посевы

Минсельхоз пообещал пересеять погибшие в результате заморозков посевыВ ведомстве подчеркнули, что для этого имеются все необходимые ресурсы
Погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны, поскольку для этого имеются все необходимые ресурсы, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.
В ведомстве напомнили, что по состоянию на 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.
«Региональные органы управления АПК совместно со специалистами ФГБУ "Россельхозцентр" приступили к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», – говорится в сообщении.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание, что подводить черту, говоря о масштабах ущерба, пока рано: заморозки продолжаются. Но уже сейчас понятно, что пострадали экспортируемые Россией пшеница и ячмень. При этом, по его мнению, ситуация пока не критична с точки зрения общих показателей, несмотря на то, что заморозки прошлись по большому числу регионов.
По его словам, майские заморозки – довольно частое явление, но не всегда температура опускается до 5-6 градусов мороза. Похожая ситуация была около 30 лет назад, в 90-х, но тогда ущерб от заморозков трудно было подсчитать на фоне общих экономических проблем. Сейчас же стоит вопрос о том, как можно нивелировать ситуацию, как будет обстоять вопрос с семенами на фоне введения новых правил по регулированию рынка семян.
Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина сказала «Ведомостям», что в категории картофеля и овощей говорить о размере ущерба можно будет только через несколько недель – эти овощи растут в земле и пока непонятно, как на них отразились заморозки.
«Единственное, что отличает этот сезон от прошлых сезонов, когда тоже бывали заморозки, это то, что [в этом сезоне] были ранние посадки, и продукция очень сильно реагировала на повышенные температуры и быстро вегетировала. Этот процесс вегетации может быть обращен против урожая, но количество и, соответственно, то, что попало непосредственно под заморозки, пока определить сложно», – отмечает она.
По ее словам, существуют протоколы поддержки иммунитета, подкормок растений «борщевого набора», поэтому выиграет, «кто не пожалел денег и "протравил" семена, потому что протравленные семена – это дополнительная защита». Заморозки могут отразиться не на объеме урожая, а на том, что сроки его сбора сдвинутся на более позднее время и это создаст «некий искусственный дефицит и, соответственно, рост цены».
Губина отмечает, что РФ экспортирует позднюю продукцию, а регионы, по которым прошлись заморозки, специализируются на раннем продукте, предназначенном, в основном, для внутреннего рынка.
Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод сказал «Ведомостям», что озвученная Воронежской областью площадь погибших или сильно поврежденных заморозками культур в 265 000 га – это не «тотальное поражение» в масштабах региона. Введение режима ЧС в регионе зафиксирует форс-мажорные обстоятельства, позволяющие сельхозпроизводителям претендовать на «деньги на пересев». Режим ЧС в сельском хозяйстве был введен в трех областях, но проблема заморозков затронула гораздо больше регионов, например, Московскую и Владимирскую области. Однако крупные сельхозпроизводители, которым потребуется компенсация ущерба, сконцентрированы в обозначенных регионах.
По его словам, на полях пострадали, в основном, теплочувствительные культуры – в частности, подсолнечник и рапс. Среди плодовых культур дело обстоит значительно хуже – теплый апрель способствовал цветению деревьев. В такой период они исключительно термочувствительны поэтому «если в период цветения ударяет мороз, то это минус урожай», тем более, что низкие температуры держались (и продолжают держаться) практически на протяжении всей ночи в течение нескольких дней. В этом сегменте, по словам Холода, вся надежда – на регионы Кавказа.
«На баланс экспорта-импорта, я надеюсь, что это не сильно повлияет, <…> может, чуть-чуть уменьшится экспортный потенциал, но Россия большая: в одном месте замерзло, в другом – нет», – считает Холод.
С начала мая в центральной части России продолжается аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая о введении режима ЧС в сельском хозяйстве сообщили в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Глава липецкого региона Игорь Артамонов в Telegram предупредил, что в этом году урожай будет «гораздо меньше предыдущего».