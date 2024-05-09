Минсельхоз пообещал пересеять погибшие в результате заморозков посевы

По его словам, майские заморозки – довольно частое явление, но не всегда температура опускается до 5-6 градусов мороза. Похожая ситуация была около 30 лет назад, в 90-х, но тогда ущерб от заморозков трудно было подсчитать на фоне общих экономических проблем. Сейчас же стоит вопрос о том, как можно нивелировать ситуацию, как будет обстоять вопрос с семенами на фоне введения новых правил по регулированию рынка семян.