«Газпром» обновил рекорд летних суточных поставок газа
«Рекорд зафиксирован 23 августа и составил 701,8 млн куб. м газа», – сказано в сообщении.
В компании обратили внимание, что в июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из ЕСГ был обновлен 15 раз.
21 июня «Газпром» сообщил, что потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды. 6 июля в компании зафиксировали новый рекорд поставок газа населению страны. Отмечалось, что с 1 июля поставки газа из ЕСГ ежесуточно шли выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет.