«Газпром» обновил рекорд летних суточных поставок газа

21 июня «Газпром» сообщил, что потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды. 6 июля в компании зафиксировали новый рекорд поставок газа населению страны. Отмечалось, что с 1 июля поставки газа из ЕСГ ежесуточно шли выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет.