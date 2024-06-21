«Газпром»: потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды
«Новый исторический рекорд – 691 млн куб. м газа – достигнут 19 июня. Отметим, что это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня», – указано в сообщении компании.
Отмечается, что со 2 июня 2024 г. поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет.
В начале мая «Газпром» отчитался о чистом убытке по МСФО впервые с 1999 г., который по итогам 2023 г. составил 629,1 млрд руб. Выручка «Газпрома» за прошлый год упала на 27% к предыдущему году до 8,54 трлн руб., убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. (в 2022 г. компания получила прибыль в 1,9 трлн руб.).
Основной убыток компании пришелся на газовый сегмент бизнеса и составил 1,2 трлн руб. против прибыли в 1,2 трлн руб. в 2022 г. Выручка «Газпрома» от реализации газа упала более чем вдвое до 3,1 трлн руб., с учетом акцизов и таможенных пошлин – до 4,1 трлн руб. Снижение показателя пришлось на экспортные поставки, доходы от которых уменьшились в 2,6 раза до 2,9 трлн руб., при этом выручка от продаж на внутреннем рынке увеличилась на 14% до 1,2 трлн руб.