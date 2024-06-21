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«Газпром»: потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды

Ведомости

Потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды, сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

«Новый исторический рекорд – 691 млн куб. м газа – достигнут 19 июня. Отметим, что это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня», – указано в сообщении компании.

Отмечается, что со 2 июня 2024 г. поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет.

В начале мая «Газпром» отчитался о чистом убытке по МСФО впервые с 1999 г., который по итогам 2023 г. составил 629,1 млрд руб. Выручка «Газпрома» за прошлый год упала на 27% к предыдущему году до 8,54 трлн руб., убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. (в 2022 г. компания получила прибыль в 1,9 трлн руб.).

Основной убыток компании пришелся на газовый сегмент бизнеса и составил 1,2 трлн руб. против прибыли в 1,2 трлн руб. в 2022 г. Выручка «Газпрома» от реализации газа упала более чем вдвое до 3,1 трлн руб., с учетом акцизов и таможенных пошлин – до 4,1 трлн руб. Снижение показателя пришлось на экспортные поставки, доходы от которых уменьшились в 2,6 раза до 2,9 трлн руб., при этом выручка от продаж на внутреннем рынке увеличилась на 14% до 1,2 трлн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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