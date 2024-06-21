«Газпром»: потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды

Основной убыток компании пришелся на газовый сегмент бизнеса и составил 1,2 трлн руб. против прибыли в 1,2 трлн руб. в 2022 г. Выручка «Газпрома» от реализации газа упала более чем вдвое до 3,1 трлн руб., с учетом акцизов и таможенных пошлин – до 4,1 трлн руб. Снижение показателя пришлось на экспортные поставки, доходы от которых уменьшились в 2,6 раза до 2,9 трлн руб., при этом выручка от продаж на внутреннем рынке увеличилась на 14% до 1,2 трлн руб.